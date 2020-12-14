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أخبار العالم

وكالة إيرانية تكشف عن أسرار حول الترسيم الحدودي اللبناني الإسرائيلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:37 ص
الترسيم الحدودي
الترسيم الحدودي
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شريف سيد
اعتبرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن لبنان استطاعت إحباط محاولات إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في نجاح مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بسبب حزب الله. 

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن لبنان سعى لمنع إدارة ترامب من تحقيق نجاح آخر فيما يخص السياسة الخارجية مع إسرائيل، وتمديد المباحثات لحين تولي جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، مقاليد الحكم. 

ورجحت الوكالة أن تكون إدارة بايدن، أكثر ملاءمة في عملية التفاوض على الترسيم الحدودي الجديد، بسبب تاريخها السابق بإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. 

واعترفت تسنيم بوجود سيطرة إيرانية على لبنان، وذلك عبر حزب الله، الذي يدير البلاد بأجندة غير لبنانية.

وقالت الوكالة: "إن لبنان يسيطر عليه حاليا حزب مسلح يدير البلاد بأجندة غير لبنانية". 

واشارت مصادر أمريكية إلى أنه كان من الواضح منذ البداية أن فريق التفاوض اللبناني، لن يقدم اي هدية إلى إدارة ترامب، حيث يفضل تقديم هذه الهدايا إلى الإدارة الجديدة بقيادة بايدن. 

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