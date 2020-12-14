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رئيس جامعة المنصورة: قافلة طبية وزراعية وبيطرية للقرى بأسيوط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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نورهان رأفت
قال الدكتور أشرف عبد الباسط ، رئيس جامعة المنصورة ، إن القافلة التي انطلقت ، بالأمس ، لخدمة قرى المحافظة ، هي القافلة العاشرة ، خلال السنتين الماضيين ، موضحا أن هناك قافلة وجهت لـ "حلايب وشلاتين" ، وباقية القوافل ، ذهبت للقرى شديدة الفقر .

وأوضح عبد الباسط ، أن القوافل ليست للمساعدات الطبية فقط ، بل تحمل مساعدات بيطرية وزراعية وزراعية ، من خلال مبادرة "جسور الخير" ، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ، على مستوى أربع جامعات بالمحافظة .

ولفت رئيس جامعة المنصورة إلى أن القافلة الأخيرة ، كانت بتنسيق مع جامعة أسيوط ، بحيث يشترك وفد منها ، بالقافلة ، من خلال أعضاء هيئة التدريس ، لإستهداف أربع قرى فقيرة ، موضحا أن هذه القافلة ، من ضمن المشاركة المجتمعية للجامعة .

وذكر أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها جامعتان ، للمشاركة في قوافل الخير ، منوها أن القوافل تستهدف القرى الفقيرة ، من خلال دراسات الحالة ، وبالتعاون مع أكثر من جامعة ، من خلال خطط وخرائط للقرى الأكثر إحتياجا .

وافتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة عن طريق الفيديو كونفرانس اليوم الأحد وحدة المرأة الآمنة بقسم النسا والتوليد بمستشفى الجامعة الرئيسي.

الوحدة تم انشائها بالتعاون بين جامعة المنصورة ، المجلس القومي للمرأة صندوق الامم المتحدة للسكان وهى مختصة باستقبال وتقديم الدعم الدعم الطبي والنفسى والخدمات للمرأة المعنفة.

جاء ذلك بحضور جيرمين حداد ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان  ، الدكتورة نسرين عمر عميد كلية طب المنصورة السابق وعضو مجلس مجلس النواب ، الدكتورة  بسمة شومان وكيل كلية الطب ،  الدكتور تامر ابو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب  ،  الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور حامد يوسف رئيس قسم امراض النساء و التوليد ، الدكتورة سحر الدكرورى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم ، الدكتورة  مها شاهين  رئيس لجنة الدعم الطبي والإنساني،  الدكتورة سماح السعيد منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة .




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