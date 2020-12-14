جهاز القاهرة الجديدة يسترد 15 فدانا ويزيل 188 مبنى على أملاك الدولة

وأوضح رئيس جهاز " القاهرة الجديدة"، أنه تم إزالة 188 محل أنشطة مختلفة فى مدة لا تزيد على 3 ساعات، وهى عبارة عن (عشش - غرف مبيت - أكشاك - مبان من الطوب - مزرعتي حيوانات - 4 مراكز صيانة)، وقد تم هدمها وإزالتها بالكامل وإزالة الأسوار وجميع المنشآت الموجودة، وتنفيذ الأعمال دون حدوث أى تجاوزات.

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ويذكر أن المهندس محمد أنور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية صرح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، إن جهاز القاهرة الجديدة استرد 14 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري.





وتابع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية تتابع هذه المخالفات وتقوم برصد هذه الأماكن ومن ثم إنذار أصحاب هذه الشقق وإن لم يستجب فنقوم بعمل غلق وتشميع وإن لم يستجب نقوم برفع العداد ومن ثم استرداد هذه الوحدات وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية لطرحها شواغر سكنية.