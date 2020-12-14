أول تعليق من البرهان بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

علق رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، على رفع الولايات المتحدة الأمريكية اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن هذه الخطوة كللتها جهود جماعية.





وأضاف البرهان في تصريحات لقناة "العربية"، أنه بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب، لافتا إلى أن هذا يوم كبير للسودان وثورة ديسمبر المجيدة.









وتعهد البرهان لشعب السودان بالتوحد لتجاوز المصاعب، لافتًا إلى أن المؤسسات النظامية تجدد العهد بحماية الثورة ومكاسبها.





وحسب "سكاي نيوز"، أكد أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية





وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أعلنت اليوم الاثنين، بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب اعتبارا من اليوم.





وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك": "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا ووقع وزير الخارجية "مايك بومبيو" إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".





وكان مجلس النواب الأمريكي، تلقى في أكتوبر الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





واتخذت واشنطن القرار وضع اسم السودان في القائمة، خلال تولي عمر البشير دفة الحكم، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.





لكن أعلن البيت الأبيض في هذا العام، نية ترامب في إبلاغ الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وقرر السودان دفع مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب.





فيما حث ترامب، الكونجرس، على تمرير تشريع لتفعيل شطب السودان من اللائحة.