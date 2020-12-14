طارق شوقي يكشف تفاصيل خطة توطين صناعة تابلت التعليم في مصر

أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية حاليا ، تبحث الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحي المدرسيّ "التابلت





يأتي ذلك ، انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة المهمة، تحقيقا لأهداف العملية التعليمية التي تقوم أولى خطوات تطويرها على الاستعانة بالثورة التكنولوجية.





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وفي هذا الاطار ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الدولة مهتمة جدا بتوطين تصنيع التابلت في مصر والاستثمار في التكنولوجيا





وقال وزير التربية والتعليم : لقد اشترينا في 2018 حوالي 750 ألف تابلت لأول دفعة في اولى ثانوي ، ثم كررنا هذه العملية على دفعتين تاليتين ، ليصبح الان طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة والبالغ عددهم مليونا و800 ألف معهم اجهزة تابلت.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لذلك كان من الحكمة ان تستثمر مصر في توطين هذه الصناعة و تربي كوادر من الشباب يستطيعون العمل في هذا المجال ، فطلبنا من الشركات الدولية التي نتعامل معها ان يكون لها على ارض مصر مصانع للتابلت ، بحيث لا نحتاج إلى استيرادها من الخارج ، على أن يعمل بها الاجيال التي تتعلم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة بالتعاون مع هذه الشركات الدولية ، خاصة اننا في الفترة المقبلة سنحتاج لاجهزة اكثر لطلاب الجامعات والمدارس





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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الشركات الاجنبية ستتعاون مع الجهات المعنية في مصر في هذا الشأن ، وبقدر الامكان كل الجهات المعنية بالصناعة المصرية سيكون لها دور





وقال الدكتور طارق شوقي : كنا نريد ان نرسل علماءنا واساتذتنا المصريين ليعملوا في هذه الشركات في الدولة الام للحصول على المزيد من الخبرة ، لافتًا إلى أنه وفقا للخطة الموضوعة فمن المقرر أنه في خلال 3 سنوات أن يكون نسبة المكون المحلي في اجهزة تابلت التعليم 60% ، مؤكدًا أن هذه محاولة جادة جدا لتوطين هذه الصناعة





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ، معظم أجهزة التابلت المتاحة في الاسواق الان تأتي من امريكا او كوريا او الصين ، وبالتالي ما تفعله مصر الان من دعوة لهذه الشركات الدولية لتأتي على ارض مصر خطوة رائعة





وقال وزير التربية والتعليم ، إن تحرك الدولة المصرية في اجراءات توطين صناعة تابلت التعليم في مصر بدء منذ 3 سنوات ، وعقدنا 15 اجتماعا في هذا الشأن لإنهاء المفاوضات اللازمة.





وأكد وزير التربية والتعليم أن بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر جزء من الاتفاق المنعقد مع الشركات الدولية ، بحيث يعملوا في مصانع التابلت المبنية على أرض مصر ، لضمان تخريج مئات الشباب المدرب على التعامل مع الصناعة الجديدة





جدير بالذكر أن مفاوضات مصر مع إحدى الشركات الدولية ، ترتكز على المكونات التي سيتم تصنيعها محليا، والتي تدخل في صناعة أجهزة "التابلت"، وذلك من خلال خطة زمنية محددة، كما يتم التفاوض على خط إنتاج آخر لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، ومازال التفاوض مستمر مع الشركة على جميع بنود عناصر الإنتاج.



