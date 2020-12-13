وزير التعليم يعلن إرشادات مهمة لطلاب أولى ثانوي بشأن امتحاناتهم

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إرشادات مهمة لطلاب أولى ثانوي لأداء الامتحانات التدريبية المقرر انطلاقها الثلاثاء القادم.

وتمثلت هذه الإرشادات فيما يلي: "يجب على الطالب التأكد من تحديث التابلت، ويجب التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على رقم 16580 ثم اختيار رقم 9 في حال وجود أي مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط (دليل الصيانة)".

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه يجب على الطالب التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة من خلال الدخول على موقع

كما أكد وزير التربية والتعليم أنه لابد من التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان عبر هذا الرابط

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.





وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.





وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.





وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.





وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.





وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :

الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)

الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)

الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)

السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)