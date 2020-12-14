بسيطة ومجانية.. خطوات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، الاثنين، خطوات التسجيل في منظومة التامين الصحي الشامل.





وأشار "السبكي" إلى أن خطوات تسجيل المواطنين والتي تفصل بيه وبين منظومة التامين الجديدة، بسيطة ومجانية، وهي التسجيل بالرقم القومي، فتح الملف العائلي، اجراء فحص طبي شامل، المتابعة مع طبيب الأسرة للكشف والتشخيص، الحصول علي الدواء واجراء الفحوصات، الإحالة الي مستوي رعاية اعلي ان لزم الامر، الرجوع لطبيب الاسرة للمتابعة،





وطمأن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، الاثنين، مرضي الامراض المزمنة، بتوفير ادويتهم بالمجان من خلال منظومة التامين الصحي الشامل، مطالبهم بسرعة التسجيل، للاستفادة من اكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية مجانية.





وقال السبكي في تصريحات خاصة للموقع: " بعد كده ما فيش خوف من تكاليف الأمراض المزمنة، لأن التأمين الصحي الشامل بيتكفل بأدوية أي مرض مزمن مجانًا" .





وأشار الدكتور احمد السبكي، الي ان منظومة التأمين الجديدة مميكنة، موضحا انه في حالة ذهاب المريض المسجل بالمنظومة لاي مستشفى أو مركز أو وحدة طبية تابعة للتأمين الصحي الشامل، سيجد كل بياناته مسجلة لديهم، وهذا سيساعده علي توفير وقت طويل وإجراءات كثيرة.





واضاف السبكي، ليس شرط تأمين مستقبل العيلة يكون تأمين مادي، أشتراك المواطن في التأمين الصحي الشامل هو تأمين لمستقبل عائلته الصحي للأبد، مشيرا الي ان هدف وزارة الصحة في 2030 ان يكون الشعب المصري كله مؤمن عليه بتأمين صحي شامل، بدون أي تمييز بين طبقات الشعب في الخدمة العلاجية المقدمة.





لافتا الي توفير خدمات طبية منزلية للمرضي في منظومة التامين الجديدة.





واضاف السبكي أنه "في حالة أن المريض غير قادر على التوجه للمستشفى، التأمين الصحي الشامل بيوفرله خدمة طبية منزلية".





وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، سهولة تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية للاستفادة من خدمات التامين الصحي الشامل، قائلا" مش هتحتاج أكتر من بطاقة الرقم القومي عشان تسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل، الشرط الوحيد انها تكون سارية".





وتابع السبكي:" سواء كنت موظف قطاع خاص أو قطاع عام، هتكون من المستفيدين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، لأنه نظام تكافلي، بيشمل كل فئات الشعب بدون تمييز".





واعلن الدكتور أحمد السبكي، عن تقديم 2300 خدمة طبية في المنظومة الجديدة بالمحافظات، ومن أهمهم التدخل الجراحي وعلاج الأورام، موضحًا أنه يوفر خدمات علاجية شاملة مثل الإقامة بالمستشفى وإجراء عمليات جراحية.





لافتا الي انه ومن خلال المنظومة الجديدة، تم توفير الراحة والعناية لكبار السن من خلال تخصيص شبابيك وعيادات خاصةً بهم، وفي اطار حرص الهيئة علي راحتهم وتقليل الزحام، مشددا ان التأمين الصحي الشامل هو ضمان للشعب المصري كله في حياه صحية سليمة وآمنة.





وردا علي سؤال هل تسمح المنظومة الجديدة في نقل الملف الصحي للمواطن من محافظة لمحافظة، أجاب السبكي: " لو اضطر المواطن ينقل محل إقامته لمحافظة جديدة، في إجراءات بسيطة لازم يقوم بيها عشان يفضل يستمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وهي تقديم ما يثبت نقل الإقامة وصل النور او عقد حيازة المنزل الجديد".





جاء ذلك علي هامش استقبال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لرئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بعد انتهاء تطويرها ودخولها ضمن منظومة التامين الصحي الجديدة.