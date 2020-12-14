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حوادث

محادثات جنسية وصور فتيات.. ضبط سيدة تروج للدعارة على الإنترنت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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