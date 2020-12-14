إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.







في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (بدر - ادكو - الدلنجات - شبراخيت)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.







وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 2234 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على مساحة 1884 مترا مربعا خارج الحيز للشروع فى عمل مزرعة دواجن مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر.

- إزالة فورية في المهد لتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 120 م2 عبارة عن أساس من الحجارة البيضاء بمنطقة النجيلة بإدكو.

- إزالة حالة تعد فى المهد علي الأرض الزراعية بمساحة 120 م2 عبارة عن شدة خشبية وسمل خرساني بقرية الوفائية بالدلنجات.

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف دور ثانى علوى بمساحة 110 م2 بقرية الدفراوى بشبراخيت.

ويذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرأن سبق وأعلن أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتشييد وتحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن من خلال العمل الجاد والمستمر بسواعد واردة المصريين، مشيرا إلى أن الدولة أوجدت كل السبل لإنجاح كل المشروعات وتوفير فرص العمل وحياة كريمة لأبنائها ولجميع المواطنين

مضيفا أن البحيرة محافظة عظيمة تمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة وشملتها الدولة بمظلة البناء ليتم تنفيذ اكثر من 3000 مشروع خلال عامين فقط باستثمارات تجاوزت 55 مليار جنيه فى مختلف القطاعات لخدمة شعب عظيم مصمم على النجاح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها، أمس الأحد جمعية الأورمان بالتنسيق مع بنك القاهرة ومديرية التضامن الاجتماعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لتسليم 52 شيك مساعدات بإجمالي مبلغ 364 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة، وكذا المساهمة فى إقامة مشروعات للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمهجورات لمساعدتهم على أعباء الحياة.







وقام المحافظ، بتوزيع الشيكات على المستفدين بواقع شيك بقيمة سبعة الاف جنية لكل حالة كقرض حسن يتم سداده خلال عام مع الحصول على قرض بنفس القيمة مع بداية العام الثانى ويتم سداده مع نهاية العام الثانى ايضا وفى حالة التأكد من جدية تنفيذ المشروع يحصل المستفيد على القرض بنفس القيمة فى صورة منحة لا ترد.







أشاد محافظ البحيرة، بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة جمعية الأورمان بالبحيرة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي فى رفع المعاناة عن الفئات الأكثر إحتياجا ومساعدة الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل من خلال الانشطة والمشاركة المتنوعة ودورها الفاعل فى تقديم المساعدات للحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة بأداء ثابت ومستقر وعمل مؤسسي متكامل تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.







حضر الاحتفالية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن، عادل درغام مدير فرع الأورمان بالبحيرة.





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