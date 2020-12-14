شاهد .. محافظ مطروح يفتتح مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ صباح اليوم الاثنين مركز الرعاية النهاري لاطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح ، بحضور كلا من النواب : جمال الشورى ، سحر عيد ، حسن أبو قديرة وا رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والادارات المعنية، وسط فرحة من أهالى وأسر اطفال التوحد.













وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان أن المبنى منشأ على مساحة 1800 م2، والمكون من 11 غرفة تضم أهم القاعات كالعلاج الحسى والوظيفى والتخاطب وغيرها والقاعات التعليمية بالاضافة الى الجزء الترفيهى والذى تم انشائه من خلال متخصصين بادوات واجهزة مصرية مجهزة .





واضاف ان مركز الرعاية النهاري لاطفال التوحد منشأ لاول مرة لخدمة ورعاية اطفال التوحد والتخفيف عن أسرهم ، وذلك بتكلفة 3,5 مليون جنيه .





من جانبها وجهت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ودعمه لرعاية أبنائه من المصابين بالتوحد ، واستجابته السريعة لمطالب المواطنين من أولياء أمور أطفال التوحد بمطروح بسرعة تجهيز مقر رعاية نهاري لأبنائهم وتأهيلهم علي أعلي مستوى كمركز للرعاية والتعليم الخاص بتلك الفئة واحتياجاتهم الخاصة .وذلك تيسيرًا عليهم .





وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المركز يعد الاول من نوعه بالمحافظة كمطلب لتقديم الرعاية المناسبة لهذه الفئة والتخفيف عن أولياء امورهم معاناة السفر والتكاليف المالية خارج المحافظة، حيث كان حلم استمر لسنوات حتى ظهر للنور وسط فرحة الأهالي ، بعد الاسراع بالاستغلال الامثل للموقع واعادة رفع كفاءته لاستقبال الأطفال ، بالإضافة الى انشاء مكتب لذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة ليكون حلقة وصل بين المحافظة وهذه الفئة لعرض مطالبهم وتلبية احتياجاتهم .







