عبر الفيديو كونفرانس.. صبحي يفتتح المنتدى الأول للعاملين بالشباب والرياضة العرب

افتتح الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، صباح اليوم، الدورة الأولى لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب بحضور الأستاذ عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية وبمشاركة مجموعة من القيادات الشابة العاملة بوزارات الشباب والرياضة بمختلف الدول العربية تحت شعار "رؤية وطن" من أجل التطوير والإبداع والتعاون العربي في مجالي الشباب والرياضة وتتواصل فعاليات وجلسات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2020.





وفى مستهل كلمته رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالسادة الحضور، وتقدم بالشكر للجامعة العربية على تبنيها الأفكار المختلفة من أجل النهوض بالمنظومة الإدارية لمختلف قطاعات الشباب والرياضة فى الدول العربية، موضحًا أن هذا البرنامج يختص بجميع العاملين في الهيئات الشبابية والرياضية في مختلف الدول من أجل الارتقاء بالعاملين من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتبني منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع من مستوى أداء العاملين بقطاعات الشباب والرياضة وترفع من مستوى المردود والعائد الرياضى والاجتماعي والثقافي والفني والشبابى بوجه عام والذى تقدمه قطاعات الشباب والرياضة فى مختلف الدول العربية، مع طرح أفكار جديدة لتنفيذ فعاليات متميزة ومختلفة ومنها تبادل الزيارات والدورات التدريبية، وسيتم طرح العديد من المبادرات الخاصة بملتقيات مشتركة للعاملين في المجالات المختلفة.





وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بالعديد من الفعاليات من أجل رفع كفاءة وأداء العالمين بالمنظومة الشبابية والرياضية المصرية مثل التدريبات والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى قيام وزارة الشباب والرياضة للمرة الأولى بتنظيم دوري الوزارات الذي يتنافس فيه العاملين في مختلف الوزارات في مصر كأحد أهم آليات التقارب والاندماج بين العاملين بمختلف الجهات الحكومية المصرية.





ومن جانبه تقدم الدكتور عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مجهوداته في إنجاح هذا المنتدى وحرصه على الارتقاء بالعاملين في الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، من خلال إيجاد إستراتيجية عربية مشتركة بين الدول العربية، والذي جاء الاجتماع الذي عقده وزراء الشباب والرياضة العرب في شهر مايو الماضي، وخرج في توصياته الاهتمام بالعاملين في هيئات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الدول العربية، وتفعيل إستراتيجية عربية مشتركة.





يأتي هذا نتيجة لسيمينار الشباب، الفكرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتبادل الرؤى والأفكار بين الشباب في داخل ديوان عام الوزارة والجهات التابعة.



