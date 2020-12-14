تحرير 15 محضرا لـ 14 معرضا ومصنعا للأدوية البيطرية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وأكد المحافظ ، ان مديرية الطب البيطري قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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من جانبه ، أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية خلال شهر نوفمبر 2020 م لضبط سوق الدواء البيطري تم خلالها المرور على 20 مركز بيع أدوية بيطرية ومصنع ، وأسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة لـ 14 معرضا ومصنعا للأدوية البيطرية ) وضـبط 2321 عبوة لـ 139 صنف دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور تداوله بيطريا ) وتنفيذ 3 محاضر إعدام مضبوطات و غلق إداري لـ 3 معارض أدويه مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية ، للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

في سياق آخر ، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء وتطوير مبني الإدارة التعليمية و3 مدارس بمركز ومدينة كفر صقر ، بتكلفة اجمالية 30 مليون و100 ألف جنيه ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ عدد 118 مشروع لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصل دراسي و 4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليون و 319 ألف جنيه بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية ، أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الاجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بالزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد والزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالإضافة إلي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .