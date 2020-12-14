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محافظات

وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان معدلات تنفيذ محور سمالوط وتطوير الصحراوي الغربي.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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ايمن رياض


 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، بطول 97كم داخل حدود محافظة المنيا.

ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٣ حارات في كل اتجاه بعرض رصف ١٢ مترًا.

وأعلن محافظ المنيا أن قطاع النقل شهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، تنفيذ 740 مشروعًا بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 693 مشروعًا، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقًا لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.

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كما تابع «الوزير» والمحافظ نسب تنفيذ محـور سمالوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .

هذا وسيساهم محور سمالوط في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل .

ويعد محور سمالوط سمالوط على النيل شمال المنيا  احد اهم المشروعات القوميه العملاقه وهو ثالث محور على النيل بمحافظة المنيا بعد محورى ملوى وبنى مزار.

وتصل التكلفة الاستثماريه للمحور مليار و450 مليون جنيه وانشأ المحور بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار خطة تطوير الطرق بالدوله.

كما يعد محور سمالوط  أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة -أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 26 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

كما سيساهم محور سمالوط  فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا أن الطريق الصحراوى الغربى سيساهم فىتسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.

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