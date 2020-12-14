ملايين الطلاب على بر الأمان.. تفاصيل معركة طارق شوقي مع كورونا 2020

نجحت وزارة التعليم على مدار عام 2020 ، في التعامل بشكل محترف وناجح مع أزمة فيروس كورونا ، بشكل ساعدها على الخروج و بالعام الدراسي الماضي إلى بر الأمان رغم كل التحديات في الوقت الذي أغقلت فيه معظم دول العالم مدارسها وفشلت في اكمال الدراسة لطلابها.
فبعد أن اضطرت وزارة التربية والتعليم لـ إغلاق المدارس وتعليق الدراسة منذ 15 مارس 2020 ، وضعت الوزارة خطة واضحة لإنهاء العام الدراسي بشكل طبيعي لطلاب جميع المراحل الدراسية ، فبالنسبة للتلاميذ من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي ، تم تقييم الطلاب من قبل المدرسين بناء على المنهج متعدد التخصصات.
أما بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي ، فقد تم تقييم الطلاب عن طريق مشروع بحثي متعدد التخصصات، و تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي مقدم من الطلاب.
وقبل تقييم هؤلاء التلاميذ تم إتاحة وسائل تعليمية مساعدة لهم تمثلت في المنصة الإلكترونية التي تقدم محتوى تفاعلي مربوط بالمناهج لجميع المواد الدراسية ، والقنوات التعليمية كوسيلة مسعدة لمن لا يستطيع الوصول إلى الوسائل الأخرى عبر الإنترنت ، ومنصة ادمودو .
وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، تم امتحان وتقييم 1.2 مليون طالب إلكترونية من المنزل ، مشيرًا إلى أنه تم تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونيا لضمان دقة التقييم.
وكان تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تقييما مفصلا عن طريق كارت تفاصيل الأداء لتحديد مستوى الفهم والتحصيل في كل موضوع في كل مادة، مؤكدا أنه الطلاب كان متاحا لهم الوصول إلى أدوات التعلم (منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ومنصة إدارة التعلم ) عبر جهاز التابلت.
وفيما يخص طلاب الثانوية العامة 2020 ، تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب واتخاذ كل التدابير الاحترازية لتأمين هذه الامتحانات ، وتم تجهيز وتعقيم 2216 لجنة سير و56591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وكانت الوزارة قد أتاحت لطلاب الثانوية العامة 2020 ، منصة جديدة تسمى ثانوية دوت نت لتوفير دورات مراجعة اونلاين، بالاضافة لاتاحة القنوات التعليمية لمن لا يستطيع الوصول للانترنت ، إلى جانب منصة البث المباشر للحصص الافتراضية على الانترنت.
وقد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خطاب شكر وتقدير من منظمة يونسكو، بعد اختياره أفضل متحدث في الاجتماع الوزاري بعنوان "حول العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع"، الذي عقد يوم 14 أكتوبر 2020.
ونص الخطاب، على أن كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي أقيم بمشاركة عدد من الوزراء من دول العالم حازت على إعجاب وتقدير جميع المشاركين وذلك للقيمة العلمية المستفادة من تجربة التعليم في مصر.
وكان الدكتور طارق شوقي قد عرض تجربة مصر في التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي استطاعت من خلالها مصر تطبيق التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.
واستعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، جميع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتي منها المنصات الرقمية، والتي وصل عددها أكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التى ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، والتي لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا للطلاب.
ومن أبرز المنصات التعليمية التي اطلقتها التعليم خلال جائحة كورونا لانقاذ العام الدراسي 2019/2020 ما يلي :
منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home
منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/
منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث https://edmodo.org/
منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg
رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideo
بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/
و قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم : أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، من عقد امتحانات إلكترونية واستكمال دراسة طلابها عن بعد دون أي تأثير سلبي على العملية التعليمية.
وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن أمازون (التي تعد اكبر سحابة إلكترونية في العالم) أشادت بمصر في تقرير رائع ، مؤكدة أن مصر أكثر دولة حققت حركة ملحوظة على السحابة الالكترونية من وزارة التربية و التعليم المصرية.
وأشار وزير التربية و التعليم ، إلى أن أمازون شهدت بذلك لان وزارة التربية و التعليم المصرية لديها 4 منصات إلكترونية على سحابة أمازون الالكترونية ، وهي : بنك المعرفة المصري ، منصة الامتحانات الالكترونية ، والمكتبة الرقمية ، منصة ادمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب و المعلمين
وقال وزير التربية و التعليم ، أن أمازون أكدت في تقريرها أنه مع بدء افتتاح المكتبة المصرية الرقمية "ذاكر" يوم 19 مارس ، دخل عليها 7.3 مليون طالب في اول 4 ساعات ، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن طلاب المدارس في مصر لديهم رغبة في التعلم