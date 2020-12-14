ملايين الطلاب على بر الأمان.. تفاصيل معركة طارق شوقي مع كورونا 2020

أما بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي ، فقد تم تقييم الطلاب عن طريق مشروع بحثي متعدد التخصصات، و تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي مقدم من الطلاب.





وقبل تقييم هؤلاء التلاميذ تم إتاحة وسائل تعليمية مساعدة لهم تمثلت في المنصة الإلكترونية التي تقدم محتوى تفاعلي مربوط بالمناهج لجميع المواد الدراسية ، والقنوات التعليمية كوسيلة مسعدة لمن لا يستطيع الوصول إلى الوسائل الأخرى عبر الإنترنت ، ومنصة ادمودو .





وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، تم امتحان وتقييم 1.2 مليون طالب إلكترونية من المنزل ، مشيرًا إلى أنه تم تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونيا لضمان دقة التقييم.





وكان تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تقييما مفصلا عن طريق كارت تفاصيل الأداء لتحديد مستوى الفهم والتحصيل في كل موضوع في كل مادة، مؤكدا أنه الطلاب كان متاحا لهم الوصول إلى أدوات التعلم (منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ومنصة إدارة التعلم ) عبر جهاز التابلت.





وفيما يخص طلاب الثانوية العامة 2020 ، تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب واتخاذ كل التدابير الاحترازية لتأمين هذه الامتحانات ، وتم تجهيز وتعقيم 2216 لجنة سير و56591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.



