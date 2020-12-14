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حوادث

العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله بالمنصورة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:02 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
عثر ضباط مباحث قسم ثان المنصورة اليوم على جثمان شاب يعمل في فرن و في حالة تعفن داخل شقته بجوار سريره  بعد بلاغ من الاهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة في مساكن منطقة جديلة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة ثان  المنصورة، يفيد  بورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن جديلة، عن صدور رائحة كريهة من شقة يقطنها شاب بمفرده.

و تبين أن الشقه يقطن بها شاب يدعى "ابراهيم. م. ا"، 27 عاما ،  فران،  ويسكن بمفرده في الطابق الأخير، وبفتح الشقه عثر عليه مسجى على وجهه بجوار السرير، ولا يوجد آثار عنف على الشقة أو الجثمان، أو محتويات الشقة، وكافة متعلقاته موجودة.

وبسؤال، شقيقه ووالدته، لم يتهما أحد بالتسب في وفاته، واقرا أن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وفضل الإقامة بمفرده وأنه كان مريض سكري، ويعاني  غيبوبة سكر باستمرار.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى المنصورة الدولي، وأكد التقرير الطبي المبدئي استبعاد الشبهة الجنائية، وأن سبب الوفاة قد يكون غيبوبة السكر، وعدم نجدته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت بالتحري لكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح.
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