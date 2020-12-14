ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إحداثيات غريبة تظهر عليه.. اكتشاف "مونوليث" جديد يثير فضول العالم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:22 م
مونوليث
مونوليث
Advertisements
عزة عاطف
انتاب العالم كله الفضول حول الأعمدة المعدنية التي تستمر في الظهور بعدة أماكن غريبة حول العالم، فبعد أمريكا، ورومانيا وبريطانيا تم اكتشاف أحد الأعمدة الأحدث في أستراليا ولكن بإحداثيات غريبة مرسومة عليه. 

يبلغ ارتفاع العمود المعدني المكتشف حديثًا في أستراليا حوالي ثلاثة أمتار، وهو مصنوع من المعدن الفضي اللامع مثل الآخرين. 

وعلى عكس الأحجار المتراصة الفارغة التي تظهر في أنحاء أخرى من العالم، فإن هذا الهيكل الجديد مُغطى بإحداثيات لمواقع أخرى حول العالم. 

وتشير بعض الإحداثيات إلى معالم أثرية بينما البعض الآخر عشوائي تمامًا، فالإحداث الأعلى يشير إلى مبنى من الحجر البني في بروكلين بـ نيويورك.

في حين أن الموقع الثاني يشير إلى جزيرة ماناجاها غير المأهولة في جزر ماريانا الشمالية، بالقرب من جوام، في المحيط الهادئ.

ويقع المونوليث المعدني الجديد بالقرب من جسر قطار سي فورد في نوارلونجا بضاحية أديلاد الجنوبية، وقد تم رصده لأول مرة يوم الخميس الماضي. 

وكما هو الحال مع العديد من الوحدات المتراصة الأخرى، لا يوجد دليل على كيفية وصولها إلى هناك أو من المسئول عن إقامتها.

وقال متحدث باسم مجلس أونكابارينجا إنه لم يتم إبلاغه بوجود الهيكل إلا بعد أن اتصلت به وسائل الإعلام ويقوم حاليًا بالتحقيق في أصوله. 

يأتي اكتشاف العمود المعدني "المونوليث" في الوقت الذي تم فيه العثور على كتل متراصة جديدة في بولندا وهولندا وأوكرانيا.

كانت الكتلة الأولى تم اكتشافها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة في 18 نوفمبر الماضي، وقد توافد عدد كبير من السياح والمستكشفين الفضوليين على الهيكل والتقطوا صورًا مع اللغز.

ومع انتشار الشائعات التي تخمن أن تكون رسالة من الفضائيين بسبب التشابه مع فيلم ستانلي كوبريك 2001: رحلة فضائية. 

وفي الأسابيع التالية، انتشرت الأخبار على نطاق واسع وبدأت كتل معدنية أخرى بالظهور في أماكن حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هيكل معدني غامض يثير ضجة واسعة ويحير العلماء.. تعرف على التفاصيل

ظهرت واختفت فجأة.. سر المسلة الفضائية الغامضة في الصحراء الأمريكية

لغز يوتا.. شاهد تفاصيل اختفاء هيكل معدني غامض في صحراء أمريكية

يثير الحيرة والاستغراب.. هيكل معدني يختفي من أمريكا ويظهر في رومانيا | فيديو

للمرة الثالثة.. استمرار لغز الكتلة المعدنية بعد اختفائها وظهورها في مكان جديد

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

ترشيحاتنا

كهربا: مستعد للعب في الدوري الإنجليزي.. ولست على تواصل مع محمد صلاح

توزيع التورتة .. تحذير من أمير مرتضى بشأن انتخابات الزمالك القادمة

لأول مرة منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أقل حصيلة يومية بإصابات كورونا

كيف تتأكد من إصابتك بمرض النقرس

وزيرة الصحة تعلن خطة الدولة لمواجهة كورونا فى مونديال اليد

ليفربول وبرشلونة.. مواعيد مباريات دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكل حلويات كتير.. 3 طرق غير تقليدية للتوقف عنها

إحداثيات غريبة تظهر عليه.. اكتشاف "مونوليث" جديد يثير فضول العالم

كيف تتأكد من إصابتك بمرض النقرس