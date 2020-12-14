إحداثيات غريبة تظهر عليه.. اكتشاف "مونوليث" جديد يثير فضول العالم





يبلغ ارتفاع العمود المعدني المكتشف حديثًا في أستراليا حوالي ثلاثة أمتار، وهو مصنوع من المعدن الفضي اللامع مثل الآخرين.





وعلى عكس الأحجار المتراصة الفارغة التي تظهر في أنحاء أخرى من العالم، فإن هذا الهيكل الجديد مُغطى بإحداثيات لمواقع أخرى حول العالم.





وتشير بعض الإحداثيات إلى معالم أثرية بينما البعض الآخر عشوائي تمامًا، فالإحداث الأعلى يشير إلى مبنى من الحجر البني في بروكلين بـ نيويورك.





في حين أن الموقع الثاني يشير إلى جزيرة ماناجاها غير المأهولة في جزر ماريانا الشمالية، بالقرب من جوام، في المحيط الهادئ.





ويقع المونوليث المعدني الجديد بالقرب من جسر قطار سي فورد في نوارلونجا بضاحية أديلاد الجنوبية، وقد تم رصده لأول مرة يوم الخميس الماضي.





وكما هو الحال مع العديد من الوحدات المتراصة الأخرى، لا يوجد دليل على كيفية وصولها إلى هناك أو من المسئول عن إقامتها.





وقال متحدث باسم مجلس أونكابارينجا إنه لم يتم إبلاغه بوجود الهيكل إلا بعد أن اتصلت به وسائل الإعلام ويقوم حاليًا بالتحقيق في أصوله.





يأتي اكتشاف العمود المعدني "المونوليث" في الوقت الذي تم فيه العثور على كتل متراصة جديدة في بولندا وهولندا وأوكرانيا.





كانت الكتلة الأولى تم اكتشافها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة في 18 نوفمبر الماضي، وقد توافد عدد كبير من السياح والمستكشفين الفضوليين على الهيكل والتقطوا صورًا مع اللغز.





ومع انتشار الشائعات التي تخمن أن تكون رسالة من الفضائيين بسبب التشابه مع فيلم ستانلي كوبريك 2001: رحلة فضائية.





وفي الأسابيع التالية، انتشرت الأخبار على نطاق واسع وبدأت كتل معدنية أخرى بالظهور في أماكن حول العالم.

انتاب العالم كله الفضول حول الأعمدة المعدنية التي تستمر في الظهور بعدة أماكن غريبة حول العالم، فبعد أمريكا، ورومانيا وبريطانيا تم اكتشاف أحد الأعمدة الأحدث في أستراليا ولكن بإحداثيات غريبة مرسومة عليه.