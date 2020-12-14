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فن

5 أورام دفعة واحدة.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:05 م
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة حسناء سيف الدين تفاصيل جديدة عن مرضها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت: "بعد الفحوصات والسونار طلع في في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة ادعولي بليز، ادعولي". 

وتجرى الفنانة حسناء سيف الدين جراحة من أجل الحصول على عينة من الورم الذي أصابها فى رقبتها. 

وكانت حسناء قد تعرضت منذ ثلاثة أشهر إلى الإصابة بورم بسيط فى الرقبة ولكن بعد فترة ظهور ورم آخر فى مكان مجاور للورم السابق وهو الأمر الذى لم تعره اهتماما بسبب انشغالها فى بعض الأعمال الفنية. 

وقررت حسناء أن تلجأ إلى الأطباء بعد أن هاجمتها الآلام والأوجاع وتجرى حاليا بعض الفحوصات والحصول على عينة من أجل تحديد نوع الورم ما إذا كان خبيثا أو حميدا. 

وطالبت حسناء جمهورها بالدعاء لها وأن يكون المرض حميدا. 

وكانت احتفلت حسناء بعيد ميلادها فى 24 أكتوبر 1976 وقد أكملت عامها الـ 44 .

حسناء ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، ولكنها مقيمة في مصر، حيث عاشت سنوات حياتها في القاهرة ودرست في إحدى الجامعات الخاصة.

وبدأت نشاطها الفني عام 2007 من خلال مسلسل "لحظات حرجة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "أسمهان" و"مذكرات سيئة السمعة" و"الصفعة".
5 أورام دفعة واحدة.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها
5 أورام دفعة واحدة.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها
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