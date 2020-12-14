جامعة الأهرام الكندية تعلن فتح باب الالتحاق بماجستير كلية الإعلام الأكاديمي المعتمد

أعلنت جامعة الأهرام الكندية عن فتح باب التقديم رسميا أمس الأحد، للالتحاق بماجستير كلية الإعلام الاكاديمى المعتمد.
وجاءت شروط الالتحاق كالآتي:
١- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الإعلام بتقدير (جيد) على الأقل، من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بالمجلس الأعلى للجامعات .
٢- أن يتعهد المتقدم باجتياز اختبار TOFEL من جامعتى القاهرة أو عين شمس بحد أدنى ٥٠٠ درجة ، أو IELTS بدرجة لا تقل عن ٥.٥. أوضحت الجامعة نظام الدراسة : ١- تمنح كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية ماجستير الإعلام فى (الدراسات الإعلامية المستحدثة - Media Innovations ) لجميع التخصصات .
٢- الدراسة بالبرنامج باللغة الانجليزية. واشارت الجامعة الأوراق المطلوبة: ١- شهادة التخرج وبيان درجات (أصل وصورة). ٢- شهادة ميلاد مميكنة (أصل وصورة). ٣- صور شخصية (6).
٤- استيفاء المصروفات الإدارية ثم دفع المصروفات بعد اجتياز دورة الكتابة العلمية. واكد انه يمكن للتقديم والاستلام فى مواعيد العمل الرسمية: مقر جامعة الأهرام الكندية - مدينة السادس من أكتوبر .
كما اعلنت جامعة الاهرام الكندية عن حاجتها الي وظائف بكلية الصيدلة وهي اخصائيين شؤن طلاب وسكرتارية.