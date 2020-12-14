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تعليم

جامعة الأهرام الكندية تعلن فتح باب الالتحاق بماجستير كلية الإعلام الأكاديمي المعتمد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:41 م
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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حسام الفقي
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عن فتح باب التقديم رسميا أمس الأحد، للالتحاق بماجستير كلية الإعلام الاكاديمى المعتمد.

وجاءت شروط الالتحاق كالآتي:
١- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الإعلام بتقدير (جيد) على الأقل، من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بالمجلس الأعلى للجامعات .

 ٢- أن يتعهد المتقدم باجتياز اختبار TOFEL من جامعتى القاهرة أو عين شمس بحد أدنى ٥٠٠ درجة ، أو IELTS بدرجة لا تقل عن ٥.٥. أوضحت الجامعة نظام الدراسة : ١- تمنح كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية ماجستير الإعلام فى (الدراسات الإعلامية المستحدثة - Media Innovations ) لجميع التخصصات .

 ٢- الدراسة بالبرنامج باللغة الانجليزية. واشارت الجامعة الأوراق المطلوبة: ١- شهادة التخرج وبيان درجات (أصل وصورة). ٢- شهادة ميلاد مميكنة (أصل وصورة). ٣- صور شخصية (6).

 ٤- استيفاء المصروفات الإدارية ثم دفع المصروفات بعد اجتياز دورة الكتابة العلمية. واكد انه يمكن للتقديم والاستلام فى مواعيد العمل الرسمية: مقر جامعة الأهرام الكندية - مدينة السادس من أكتوبر .

 كما اعلنت جامعة الاهرام الكندية عن حاجتها الي وظائف بكلية الصيدلة وهي اخصائيين شؤن طلاب وسكرتارية.
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