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توك شو

أكلناه وشربناه وسيبناه تانى.. ريهام سعيد تعتذر للجمهور بسبب حلقة الثعلب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:55 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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إبراهيم القادري
اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد بسبب تقديم حلقة صيد الثعالب قائلة "تعودت طوال حياتي أن أتحدث من القلب إلى القلب ومنذ 18 عاما وأنا أظهر علي الهواء وليس معي ورقة ولا قلم ولا أعلم ماذا أقول.

وشددت الإعلامية ريهام سعيد علي اعتذارها عن تقديمها حلقة "صيد الثعالب التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، قائلة "بعتذر لكل الناس اللي اتضايقت بسبب هذه الحلقة".

وأضافت ريهام سعيد خلال برنامجها المذاع علي قناه النهار،: لم أعد إلى العمل بعد غياب عام كامل حتي أتسبب في عمل مشاكل ولم أقصد طوال حياتي أن أقوم بعمل مشاكل ولا تقديم شيء مستفز.

وأوضحت ريهام سعيد، أن كل ما أريده هو  تقديم محتوي ممتع ومفيد للناس لافتة إلي أن لها جمهورها الذى يحبها ويتابعها.

وتابعت ريهام سعيد، أن الخطأ الذى وقعت فيه هو أن عملية صيد الحيوانات تتسبب في مضايقة جمعيات الرفق بالحيوان وأتقدم بالاعتذار لهم وللمواطنين.

واستكملت ريهام سعيد، أن اليوم الثاني من عرض حلقة صيد الذئاب ظهرت على صفحاتي علي السوشيال ميديا وقدمت اعتذارا للجميع قائلة "الله إحنا أخدنا الثعلب أكلناه وشربناه وسيبناه تاني".
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