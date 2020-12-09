ريهام سعيد تنشر الجزء الثاني من حلقة صيد الثعالب.. فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على "انستجرام" من الجزء الثاني لحلقة "صيد الثعالب" التي تسببت في إيقاف برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار".





وكتبت ريهام سعيد علي مقطع الفيديو "ده الجزء التاني من الحلقة اللي ما اتذاعش، الحلقة كانت عن الصيادين مش الحيوانات".









وأصدرت شبكة قنوات «النهار» بيان اعتذار عن ما تضمنته حلقة برنامج «صبايا الخير» التي تم عرضها، بعد أن أثارت الإعلامية ريهام سعيد، استياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبابا الخير" عقب عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها ثعلب صغير





وأكدت النهار في بيانها: «تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج»، مؤكدة أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديًا.





وقدمت ريهام سعيد، اعتذارا لجمهورها؛ عن الحلقة السابقة لها من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددًا.





وكتبت ريهام: "علي قد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير؛ فرحت أوى أن ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، أنا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لأي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان".





وأضافت: "بعتذر اني تسببت في أذى لأي ابن حد فيكوا، لكن لازم تكونوا متأكدين اني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة 18 سنة، وأكيد مش محتاجة أي شهره ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق ومفيد".





ثم أوضحت: "كنت عايزة الحلقة تسلط الضوء علي مهمة الصيد اللي موجوده في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها، حبيت أقدم الحقيقه، وازود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس، أي اتهامات أنا هرد عليها الحلقه الجايه، لكن المهم دلوقت إن محدش يزعل مني، لأن أكيد كل اللي اتقال ده مش حقيقة".





وأنهت اعتذارها:" أنا عايزة أعيش في سلام وكفاية مشاكل، نفسي اللي بيهاجموا وعمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا، يمكن تشوفوا أد إيه بنتعب، واد ايه حريصين ان احنا نقدم أحسن حاجة، أنا أسفة مرة تانية، والمرة اللي جاية هحط في الاعتبار ان ساعات الحقيقه ممكن تجرح.. وعد مش هانغلط تاني".





يذكر ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار، في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج، والممثل القانوني لقناة النهار.







