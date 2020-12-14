من القلب إلى القلب.. ريهام سعيد: نقدم الخير منذ 18 عامًا.. ومستمرون بـ صبايا الخير.. فيديو

جددت الإعلامية ريهام سعيد ، اعتذارها فى برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، لكل شخص "غضب" من "حلقة الثعالب"، مؤكدة أن الحلقة غرضها كان عن الصيد، وليس بهدف "المشاهدة" كما يزعم البعض.





وأضافت ريهام سعيد،: "أخرج على الهواء منذ 18 عامًا بلا ورقة أو قلم، ولا أحضر كثيرًا للقاءات بل أتحدث من القلب للقلب، وبالتالي أكيد مش راجعة للشاشة بعد سنة عشان أعمل مشاكل، ولا أريد ذلك، ولا أريد تقديم شيء مستفز، بل تقديم كل ما هو مفيد".





وأوضحت ريهام سعيد : "ربما الطريقة مختلفة لكن النوايا إفادة الناس وتقديم كل ما هو ممتع ومفيد، ولنا جمهورنا ومحبينا المتابعين لنا.. ولذا أبدأ الحلقة بالاعتذار لأى حد غضب وأتقدم باعتذار لجمعية الرفق بالحيوان.. بعتذر من كل قلبي، ليس قلقًا من توقف البرنامج.. وأشكر المجلس الأعلى للإعلام، وعلى رأسهم رئيس المجلس كرم جبر، والأمين العام المستشار أحمد عبد العزيز، وطارق سعده نقيب الإعلاميين".





وتابعت ريهام سعيد: "والله إحنا أخدنا الثعلب أكلناه وشربناه وسيبناه تاني.. اسمنا صبايا الخير، وما نقدمه من 18 عاما هو الخير فقط، وهذه رسالتي وربنا يعيننا على استكماله".