الحركة المرورية لم تتأثر.. تفاصيل حريق سيارة نقل مواد بترولية بطريق السويس

كشفت مصادر، عن تفاصيل حريق سيارة نقل مواد بترولية بطريق القاهرة - السويس.





قالت المصادر إنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من المواد البترولية "بنزين " بطريق القاهرة - السويس الصحراوى "الطريق الداعم" فى الاتجاه القادم من القاهرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها بالطريق.





نتج عن ذلك اشتعال السيارة وإصابة قائدها وأحد الأشخاص كان برفقته.





وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية بالطريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ورفع آثار الحادث.