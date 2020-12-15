موسيماني يكشف أسرار فوزه على الزمالك في 2016 وإقصاء الأهلي العام الماضي.. فيديو

بيتسو المدير الفني للنادي الأهلي عن كواليس فوزه على الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 ولقائه مع الأهلي وفوزه عليه ببطولة أفريقيا عام 2019 عندما كان مدربا لفريق صن داونز وأكد أننا كنا متنافسين مع الزمالك في عام 2016 وكان لا وقت للراحة أو الاستهانة بنادي الزمالك . كشف موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن كواليس فوزه على الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 ولقائه مع الأهلي وفوزه عليه ببطولة أفريقيا عام 2019 عندما كان مدربا لفريق صن داونز وأكد أننا





وأضاف موسيماني أن بطولة أفريقيا لعام 2016 كانت صعبة لأن الزمالك لم يفز بالبطولة على مدار فترة طويلة مشيرا إلى أننا كنا فى حاجة الى البطولة أكثر من الزمالك لأن صن داونز لم يسبق أن فاز بالبطولة.





وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن اللاعبين أدوا بشكل جيد والمعركة كانت داخل أرض الملعب و صعبنا عليهم المهمة بجنوب أفريقيا لاننا فزنا بنتيجة 3 صفر وصعبنا عليهم مباراه العودة و حضرنا ولم يستطيعوا التسجيل.





وأشار موسيماني إلى انه لا يحب الحديث عن فوزه على النادي الأهلي ببطولة أفريقيا بنتيجة كبيرة وهى 5 أهداف دون رد مؤكدا أنني أعتقد ان النادي الأهلي لم يستعد جيدا لهذا اللقاء لأن لاعبي الأهلى اعتقدوا انهم أكبر من صن داونز .



