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موسيماني يكشف أسرار فوزه على الزمالك في 2016 وإقصاء الأهلي العام الماضي.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي
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محمود محسن
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن كواليس فوزه على الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 ولقائه مع الأهلي وفوزه عليه ببطولة أفريقيا عام 2019 عندما كان مدربا لفريق صن داونز وأكد أننا كنا متنافسين مع الزمالك في عام 2016 وكان لا وقت للراحة أو الاستهانة بنادي الزمالك .

وأضاف موسيماني أن بطولة أفريقيا لعام 2016  كانت صعبة لأن الزمالك لم يفز بالبطولة على مدار فترة طويلة مشيرا إلى أننا كنا فى حاجة الى البطولة أكثر من الزمالك لأن صن داونز لم يسبق أن فاز بالبطولة.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن اللاعبين أدوا بشكل جيد والمعركة كانت داخل أرض الملعب وصعبنا عليهم المهمة بجنوب أفريقيا لاننا فزنا بنتيجة 3 صفر وصعبنا عليهم مباراه العودة وحضرنا ولم يستطيعوا التسجيل.

وأشار موسيماني إلى انه لا يحب الحديث عن فوزه على النادي الأهلي ببطولة أفريقيا بنتيجة كبيرة وهى 5 أهداف دون رد مؤكدا أنني أعتقد ان النادي الأهلي لم يستعد جيدا لهذا اللقاء لأن لاعبي الأهلى اعتقدوا انهم أكبر من صن داونز .

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
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