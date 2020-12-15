ربيع ياسين يكشف مفاجآت عن إصابات كورونا بـ منتخب الشباب.. فيديو

قال الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، إن بعثة المنتخب المتواجدة في تونس للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ظهرت فيه 13 إصابة بفيروس كورونا، وبعد ذلك وصل عدد الإصابات إلى 17 إصابة بالمنتخب، وأنا المصاب الـ18 .





وأضاف ربيع ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن جميع اللاعبين أولادي ويهمني سلامتهم قبل كل شيء ولا يمكن إقامة البطولة في ظل هذه الظروف، مؤكدا أننا 5 دول متواجدين في فندق واحد.





ربيع ياسين ، ان مباره اليوم يجب تأجيلها حتي لا يضيع مجهودنا وتدريباتنا، مؤكدا أن اللاعبين مشتتين جدا الآن ويجب ان نحافظ علي الشباب . وأوضحمبارهتأجيلها





وتابع ربيع ياسين ، أن المباراة إذا أقيمت هكذا سيضيع مجهود تدريب 25 شهرا، وأطالب بتأجيلها للحفاظ علي أرواح اللاعبين .



