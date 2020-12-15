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رياضة

بسبب الاستغناء عنهم.. استياء أولياء أمور اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
الزمالك
الزمالك
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أعلن بعض من أولياء أمور اللاعبين الناشئين في نادي الزمالك عن استيائهم الشديد، بسبب استغناء النادي عن بعض اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعات، دون إخبارهم أو إعلام أولياء أمورهم، مما تسبب في حرمان اللاعبين من المشاركة مع أي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد أولياء الأمور أنه تم الاستغناء عن نجله بعد قيده، موضحا :”تم الاستغناء عن عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، واستبدالهم بلاعبين أخرين في القائمة كمجاملة لأحد الأشخاص”.

فيما أكد مصدر مطلع داخل قطاع الناشئين أن ما حدث تسبب في أزمة كبيرة واحراج وعدم مصداقيه بالنسبه لنادي كبير بحجم نادي الزمالك.

وأضاف المصدر : “أنه تم الاستغناء عن اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعة واحدة واستبدالهم بغيرهم، بينما كان الناشئون المستغنى عنهم يشاركون بشكل مميز”.

وأوضح المصدر أن ذلك جاء بناء على قرار من الثنائي فاروق جعفر وغانم سلطان، اللذين بدورهما أبلغا أحد الإداريين المسئول عن القيد، باستبدال بعض اللاعبين، لمجاملة أحد الأشخاص.

وأتم المصدر تصريحاته، مؤكدًا أن طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين، تدخل في الأمر لحل الأزمة، فيما أنكر غانم سلطان حدوث هذه الواقعة وحمل أولياء الأمور مسئولية ما حدث.

كما أعرب  أدم محمد أحمد زيادة، ناشئ فريق 2006 بنادي الزمالك، وأحد المتضررين من الواقعة، عن حزنه الشديد بسبب ما حدث، والذي أفقده الثقه في أي شي خاص بكرة القدم .

واضاف ادم  أنه كان يشارك بشكل مميز في تدريبات الفريق، لكنه فوجئ بعدم قيده، وناشد وزير الرياضة بالتدخل لحل هذه الأزمة ولكن بات الأمر دون استجابه حتي الآن.

وأشار ادمالى أنه لا يعرف كيف يأخذ حقه حتي الآن فقد تم تقديم شكوي رسميه ولكن دون جدوى .

فيما أعرب ياسين طارق ناشئ نادي الزمالك عن حزنه الشديد بسبب ما حدث معه ، وصدمته أنه تم استبعاده بعد غلق القيد دون إخباره ، وقام ولي أمر الاعب أيضا بتقديم شكوي رسميه لما حدث معهم خلال الفترة الماضية.
بسبب الاستغناء عنهم.. استياء أولياء أمور اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك
بسبب الاستغناء عنهم.. استياء أولياء أمور اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك
بسبب الاستغناء عنهم.. استياء أولياء أمور اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك
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