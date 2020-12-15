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رياضة

إيجابية العينة الثانية لـ ربيع ياسين قبل أمم إفريقيا للشباب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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القسم الرياضي
أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين إيجابية العينة الثانية لمدرب منتخب مصر للشباب ربيع ياسين قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بتونس. 

وكتب  عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تم تأكيد إيجابية العينة الثانية للكابتن ربيع ياسين دعواتكم بالشفاء.

وسبق أن كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة بـ منتخب مصر للشباب المتواجد في تونس للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن": "نتيجة المسحة الثانية ستظهر في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وفي ضوء النتيجة سنتخذ القرار المناسب، وهناك تنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأوضح: "الأهم بالنسبة لنا جميعا صحة منتخب الشباب والمباراة لا تهمنا ولم نستعجل في اتخاذ قرارات لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية".

وتابع: "تم التنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هناك طائرة خاصة فى حال العودة إلى مصر".

طالع | أشرف صبحي: نجلي ضمن لاعبي منتخب مصر للشباب المصابين بكورونا في تونس

واستطرد: "جميع الأمور مستقرة بين جميع أفراد بعثة منتخب الشباب واللاعبين المصابين لا يشعرون بأي أعراض وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يتواصل معنا".

وأضاف: "90% من لاعبي منتخب الشباب يشاركوا مع أنديتهم بالدوري، ويتم إجراء مسحات كورونا باستمرار لهم، لم تظهر أي أعرض علي لاعبي منتخب المصابين بكورونا، والمسحة الثانية ستحسم مصير مباراة ليبيا".

واختتم: "تواصلت مع طبيب الاتحاد الإفريقي وأكد لي أن تواجد 15 لاعبًا سيكون عددا كافيا لخوض منتخب الشباب مباراة ليبيا".
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