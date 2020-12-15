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أخبار العالم

بسبب إيران.. تركيا تلقي القبض على 11 شخصا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:49 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
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قسم الخارجي
أوقفت السلطات التركية، أمس، 11 شخصا، بتهمة التجسس لصالح إيران، واختطاف المعارض الإيراني حبيب شعب، اثناء زيارة إسطنبول. 

وقالت السلطات التركية، إن المقبوض عليهم تورطوا في اختفاء المعارض الإيراني، الذي يعيش في السويد، أثناء زيارته إلى مدينة إسطنبول التركية أكتوبر الماضي. 

وأضافت الشرطة، في بيان لها: "خلال التحقيق الذي أجري بالتعاون مع الاستخبارات، ثبت أن أشخاصا متورطين في اختفاء منشق إيراني كانوا يقومون أيضا بنشاطات تجسس ضد بلدنا". 

وتابعت الشرطة التركية أن المشتبه بهم خطفوا المعارض الإيراني، ونقلوه إلى الحدود الإيرانية، وقاموا بتسليمه إلى السلطات الإيرانية. 

يذكر أن المعارض الإيراني حبيب شعب، يقود جماعة معارضة انفصالية في الخارج، تحمل اسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. 
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