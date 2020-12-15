الحكومة تعلن إنجاز 70%؜ من الخطة التنموية لمعدلات الفقر والبطالة.. نواب: مشروع العاصمة الإدارية وحده وفّر مئات الآلاف من فرص العمل والدعم تضمّن التشغيل والتدريب أيضًا

‎ تضامن البرلمان :

الدولة أنفقت 20 مليار جنيه من ‎الميزانية العامة لدعم الأسر الفقيرة والبطالة





‎عضو اقتصادية النواب:

المبادرات الرئاسية والمشروعات أبرز أسباب انخفاض معدلات الفقر والبطالة





‎برلمانية:

المواطن الفقير حصل علي كافة حقوقه غي عهد الرئيس السيسي





في ظل مواجهة الدولة لعدة تحديات أبرزها جائحة كورونا لم تغفل الحكومة الأسر الفقيرة بل قدمت لها كافة أشكال الدعم والتضامن، وذلك لاستيعاب الأثر السلبي عنهم الناتج من الأزمة الصحية وأيضًا لرفع العبء عن كاهلهم بما يحسن من المستوي المعيشي، ففي هذا العام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انخفاض معدل الفقر الذي شهد ٢٢٪؜ نسبة انخفاض للمرة الأولي في تاريخه منذ ٢٠ عاما .









حول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بالمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها دعما في الصحة والعمل، فضلا عن المشروعات الاستثمارية الضخمة التي وفرت فرص عمل شاغرة، وطالبوا بمزيد من الاهتمام بصغار المصنعين والمشروعات الصغيرة.





‎بدايةً ثمن النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، جهود الحكومة في مواجهة قضايا الفقر والبطالة، باعتبارهم أولي القضايا التي تعرقل الخطة التنموية الشاملة ورؤية مصر 2020، وأن فئة محدودي الدخل والأسر الفقيرة هم أكثر الفئات احتياجًا للدعم والتضامن من أجل توفير مختلف سبل الحياة الكريمة.





‎و أضاف "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة التضامن أحدثت طفرة فريدة من نوعها في رعاية الأسر الفقيرة ووجد ذلك من خلال المبادرات التي تم أطلاقها وأبرزهم مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة المعنية بتوفير معاش تكافل وكرامة التي بلغ نصيبه من الموازنة العامة للدولة أكثر من 20 مليار جنيه حتى الآن.





‎وأشار عضو مجلس النواب إلى أن منح الدعم علي السلع التموينية ومبادرات الدعم النقدي والعيني التي تم إطلاقهم كان لهم مردود إيجابي في رفع العبء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى المشروعات القومية للدولة وعلي رأسها مشروع العاصمة الإدارية الذي وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب .





‎وتابع النائب حديثه، قائلا: "لم يقتصر الأمر علي الدعم فحسب بل تم إطلاق برامج تشغيلية تهدف إلي التأهيل والتدريب لمالكي الحرف الصناعية واليدوية وعدد من الوظائف التي احتاجت ذلك، فالتشغيل كان أهم الأهداف مهما اختلفت طرق المعالجة والحلول علاوة علي منح مبالغ دعم لفئة العمالة غير المنتظمة التي تأثرت خلال فترة كورونا".





ومن جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المواطن الفقير في عهد الرئيس السيسي لاقي كل الدعم والمساندة وذلك في إطار الارتقاء بمجال حقوق الإنسان وتحقيقا لقيم العدالة والحق في العيش بكرامة.





‎طالبت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بتكريس مزيد من الاهتمام لصغار المصنعين والحرف الصناعية لما تمثلها من صناعات مغذية وتكميلية تخدم الاقتصاد في الحد من استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للصناعة، فضلا عن الاتجاه لتدشين فرص أكثر في جزئية المشروعات الصغيرة والمتناهية التي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي المنافسة بسوق العمل.





‎وعن إنجازات الدولة في انخفاض معدلات الفقر والبطالة ، قالت عضو مجلس النواب، إن الحكومة أصدرت عدة قرارات وتسهيلات أبرزها زيادة المعاشات ورفع معدلات الأجور لفئات عديدة أبرزها المعلمين، والمشروعات الاستثمارية الضخمة التي ساهمت في توفير وظائف شاغرة للمواطنين، فضلا عن برامج وزارة التضامن .





‎وأشارت النائبة إلى أن البرلمان كانه له الأثر الفعال بالفترة الماضية في سن تشريعات وتعديلات بعدة قوانين من شأنها رفع كفاءة المستوي المعيشي والقضاء علي البطالة وأبرزها قانون الحماية المدنية الذي منح الموظفين والعمال مزيد من الامتيازات.





وتابعت أنه لابد من الاهتمام بالقطاع السياحي والعاملين به لما شهده من تأثر سلبي إثر جائحة كورونا مما أدي إلي تقاعد عدد كبير من العمالة ومعاناتهم من تدهور الحال.





‎وفي سياق متصل قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة أحرزت أهدافا كبرى في خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 وخير شاهد انتقالها إلي مراكز عليا بعدة تصنيفات عالمية لمعدلات النمو والفقر والبطالة، حيث كان ذلك بمثابة حصاد لجهود منذ 6 سنوات.





و‎أضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرارات الحكومة لها الفضل في إيجاد الحوكمة الاقتصادية التي ظهرت من خلال حزمة قوانين واستراتيجيات ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري وجوانبه مما انعكس بالإيجاب علي حياة المواطن أبرزها انخفاض التضخم الناتج من دعم الدولة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتوفير الغذاء وغيره من الخدمات.





‎وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم إطلاقها في عدد من المحافظات وبمختلف المجالات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وفتح أبواب رزق جديدة تعمل علي رفع كفاءة المعيشة، فضلا عن الجهود المبذولة في شئون المصانع المتعثرة وآليات تشغيلها من جديد .





‎وتابع النائب، كان لوزارة التضامن دور كبير وفعال في خطتها للقضاء علي الفقر وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التي استهدفت أعدادا غفيرة من الأسر التي تعاني من ظروف معيشية سيئة ومنحها معاشا دائما يحد من كم الصعوبات والتحديات القائمة بحياة هذه الأسر.





‎وجاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.





‎وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر بـ 13 مركزًا في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.





‎إلى جانب ذلك، نوهت الوزيرة إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة.





‎وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل علي زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.





‎كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.





‎ووفقًا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نوهت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت نفسه لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسّرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.





‎وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفا في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.





‎كما أكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات.





‎كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.





‎وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة التخطيط تقوم حاليًا، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف، مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030.



