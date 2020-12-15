ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسراء أشرف
تقام اليوم الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020، عدد قليل من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون × تشيلسي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ13، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس2.

مانشستر سيتي × وست بروميتش ألبيون

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره وست بروميتش ألبيون، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعبه "الاتحاد"، وذلك ضمن الأسبوع الـ13 من البطولة، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد× أتلتيك بيلباو

يخوض فريق ريال مدريد  مواجهة هامة حيث يبحث عن اقتناص الصدارة عندما يستضيف نظيره أتلتيك بيلباو، في تمام الحادية عشر مساء اليوم، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الليجا، على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يستضيف فريق أودينيزي نظيره كروتوني في تمام السابعة والنصف مساءً، ثم يلتقي بينفينتو بـ لاتسيو في تمام العاشرة إلا ربع مساء، وسيتم إذاعة المباراتين عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × بوروسيا دورتموند

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على فيردر بريمن، في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 12 من البوندسليجا، وستذاع المبارة عبر شاشة بي إن سبورتس 5.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند يخشى مفاجآت هوفنهايم بـ الدوري الألماني

موعد مباراة بيرنلي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تأمين الصدارة أمام شتوجارت.. ودورتموند يستضيف كولن

بروسيا دورتموند يخسر 2-1 من كولن بالدوري الألماني

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 12-12-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

شاهد.. وفد إماراتي بحريني يحتفل بعيد حانوكا اليهودي فى إسرائيل

كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ محمد فضل.. وأزمة السوبر

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

تركت أطفالها للعمل فسقط بها الأسانسير.. تفاصيل وفاة شهيدة الكفاح في الغربية

مع زيادة الرواتب في 2021.. اعرف نسبة الخصم من مرتبك والإعفاءات الضريبية

سعر الذهب اليوم 15-12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار تويوتا كورولا Toyota corolla 2021 اليوم في مصر .. صور

دون علمها.. طفل ينفق 16 ألف دولار من مدخرات والدته على لعبة فيديو

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور