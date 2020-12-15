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ثقافة

بدء اختبارات الدفعة الرابعة من مشروع "ابدأ حلمك" على المسرح العائم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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طارق موسى

بدأت مساء الأحد الماضي  فرقة مسرح الشباب بالبيت  الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار الاختبارات الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك"  ، و التي تستمر حتى شهر يناير  من الساعة الثالثة عصرًا حتي الساعة السابعة مساء علي المسرح العائم بالمنيل .

يقول  المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب انه تقدم للورشة نحو ١٥٦٠ متقدما للانضمام للورشة في قسم "التمثيل " والتي تجري حاليًا اختباراتهم من قبل مجموعة من المتخصصين الأكاديمين وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"،الفنانه "عبير لطفي" تمثيل، الفنان كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، و مصممة الرقصات و المخرجة كريمة بدير   و ٢٨ متقدم للانضمام للورشة في قسم"الإخراج" التي من المنتظر اختباراتهم  والمقابلات الشخصية لهم نهاية الشهر الحالي ديسمبر تحت إشراف المخرج عادل حسان،  و الدكتور علاء عبدالعزيز ،  حيث من المقرر ان تضم الدفعة الرابعة لورشة "ابدأ حلمك" حوالي 60 متدربا في المرحلة العمرية من  ١٨ وحتي ٣٥ عاما . 

جدير بالذكر أن مشروع ورشة "أبدأ حلمك " تقام   تحت رعاية و دعم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تتم من خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال و الكتابة - الغناء والموسيقى ، الأداء الحركي ، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب.
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