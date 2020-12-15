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ثقافة

أمسية أدبية لمؤلفات الروائي يحيى حقي بالمركز الثقافي بطنطا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظم المركز الثقافى بطنطا أمسية أدبية، فى إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برموز الفن والأدب، بالتعاون مع نادي أدب طنطا لمناقشة الأعمال الإبداعية للروائي الكبير يحيى حقي تخليدًا لذكرى وفاته في التاسع من ديسمبر عام 1992.

شارك فى اللقاء الروائى عبد الخالق محمد، والإذاعي والشاعر محمد درة، والكاتب المسرحي والناقد طارق عمار، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن رحلة الأديب الراحل، تلاه مداخلات من أدباء وشعراء الغربية.

أكد الروائى عبد الخالق محمد أن الأديب يحيى حقي كان كاتب وروائي مصري، ورائدًا من رواد القصة القصيرة، ولد في القاهرة لأسرة ذات جذور تركية، درس الحقوق وعمل بالمحاماة والسلك الدبلوماسي والعمل الصحفي، يعتبر علامة بارزة في تاريخ الأدب والسينما ويعد من كبار الأدباء المصريين، في مجاله الأدبي نشر 4 مجموعات من القصص القصيرة، ومن أشهر رواياته قنديل أم هاشم، وكتب العديد من المقالات والقصص القصيرة الأخرى.

ومن جانبه أضاف الناقد طارق عمار أن الأديب  يحيى حقي قد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في يناير عام 1969، وهي أرفع الجوائز التي تقدمها الحكومة المصرية للعلماء والمفكرين والأدباء المصريين،  كما منحته الحكومة الفرنسية عام 1983، وسام الفارس من الطبقة الأولى، ومنحته جامعة المنيا عام 1983 الدكتوراه الفخرية وكان واحدًا ممن حصلوا على جائزة الملك فيصل العالمية فرع الأدب العربي ـلكونه رائدًا من رواد القصة العربية الحديثة، عام 1990.

وخلال اللقاء تم عرض أجزاء من فيلم قنديل أم هاشم والبوسطجي الذي يعد من أهم أعمال الأديب الراحل واختتم بعرض لمواهب الشباب في الشعر والالقاء بالعامية والفحصي.

وواصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين تقديم الورشة التدريبية "فنون التحرير الصحفي"، التي حاضرها الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير مؤسسة الأخبار موضحًا كيفية الإعداد للحوار الإعلامي من حيث تجميع المعلومات وتوثيقها وكذلك كيفية وضع الأسئلة والتنوع فيها، ثم كيفية بدء الحوار وتنفيذه والفرق بينه وبين المقابلة، كما ناقش مراحل إجراء المقابلات وأهم الصفات الواجب توافرها في المحاور وعلى رأسها الإلمام التام بالثقافة سواء العامة أو في مجال التخصص "موضوع الحوار".
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