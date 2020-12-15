مستشار الرئيس للصحة: نتوقع زيادة أعداد إصابات كورونا الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن تطعيمات الإنفلونزا الموسمية تتغير كل عام، وذلك لتغير جميع أنواع السلالات.





وأضاف محمد عوض تاج الدين، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر تتعاقد مع المؤسسة العالمية للقاحات، وبعد متابعتها للجان المراقبة العلمية والصحية، سوف يأتي مصر تلك اللقاحات، ولكن بعد الاطمئنان العلمي والفني من فعالية وأمان هذه اللقاحات، بحيث أن يتم صناعة جدول مع الدولة المصرية لإمدادها باللقاحات في الفترة الزمنية المناسبة، وأيضا جدول أخر مع أولويات لهذا اللقاح.





وأشار "تاج الدين"، إلى مصر شاركت في جميع التجارب السريرية، وأيضا تشارك في التجارب الإكلينيكية، مضيفا أن العالم سوف يحدد ما هى اللقاحات التي سوف تعمم في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أن تم الوصول إلى 70 بحث طبي علمي ما بين المؤسسات الطبية المختلفة.





وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن حتى الآن يوجد الكثير من الحالات، حتى يتم السيطرة عليها بالمتابعة المستمرة والزيارات المنزلية، ولكن الحالات في زيادات مستمرة، مشيرا إلى أن اتباع جميع الإجراءات المعلنة من الدولة للحد من هذه الزيادة، متابعا أن قد يكون المريض لم يكن على لديه العلم بإصابته أثناء فترة حضانة الفيروس كاملة، وذلك لم يكن قد تعرض هذا المريض للأعراض، فعلى كل مواطن اتباع الإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن فيروس كورونا هو الفيروس الأساسي، ولكن يندرج تحته العديد من الفيروسات، الذى يبلغ أعدادهم إلى 8 فيروسات، مؤكدا أن تم تحور لهذا الفيروس منذ بدايته، حيث أن تم مرور عام على اكتشاف أول حالة كورونا بمصر، وكلما حدث تحور لهذا الفيروس، كلما تزداد المناعة لدي المصابين به، فيجب انحدار ذلك الفيروس إلى الضعف، ولكن ما يحدث هو زيادة فرص إصابة تلك الأشخاص وغيرهم به، متوقعا زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة القادمة .



