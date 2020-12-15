القبض على عاطل حول شقته بالبساتين لـ مصنع مخدرات

حول عاطل شقته بحي البساتين لمصنع مخدرات، إذ تم مداهمة الشقة بعد استصدار إذن من النيابة العامة ، وعثر بداخلها على مواد مخدرة وسلاح .





وردت معلومات لوحدة مباحث قسم البساتين مفادها قيام عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 4 قضايا اتجار مخدرات بتصنيع مادة الفودو المخدر بقصد الاتجار متخذا من الشقة سكنة مكانا للتصنيع وعلية تم ضبطة .





وعثر معه علي كيلو من الفودو المخدر ، 2 كيلو عشب اليردقوش ، 20 الف كيس بلاستيك ، 2 زجاجة بها سائل الأسيتون ، 2 عبوة مبيد حشرى ، 2 عبوة بيروسول ، مبلغ 10 الأف جنية ، سلاح نارى فرد خرطوش .



