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حوادث

القبض على عاطل حول شقته بالبساتين لـ مصنع مخدرات

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
القبض علي عاطل حول
القبض علي عاطل حول شقته بالبساتين لمصنع مخدرات
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كتب محمد صبري
حول عاطل شقته بحي البساتين لمصنع مخدرات، إذ تم مداهمة الشقة بعد استصدار إذن من النيابة العامة ، وعثر بداخلها على مواد مخدرة وسلاح .

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم البساتين مفادها قيام عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 4 قضايا اتجار مخدرات بتصنيع مادة الفودو المخدر بقصد الاتجار متخذا من الشقة سكنة مكانا للتصنيع وعلية تم ضبطة .

وعثر معه علي كيلو من الفودو المخدر ، 2 كيلو عشب اليردقوش ، 20 الف كيس بلاستيك ، 2 زجاجة بها سائل الأسيتون ، 2 عبوة مبيد حشرى ، 2 عبوة بيروسول ، مبلغ 10 الأف جنية  ، سلاح نارى فرد خرطوش .

واعترف بالواقعة بقصد الاتجار ، تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .

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