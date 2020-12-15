للمرة الثالثة على التوالي.. انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

أعلن رئيس السن في مجلس الأمة الكويتي النائب حمد سيف الهرشاني، اليوم الثلاثاء، فوز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة المجلس للفصل التشريعي الـ 16 بأغلبية 33 صوتًا متقدمًا بذلك على منافسه النائب بدر الحميدي الذي حصل على 28 صوتًا.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، شهدت الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقًا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسًا ونائب رئيس من بين أعضائه.





وجدير بالذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.





وأعلن 38 نائبًا تقديمهم طلبا إلى رئيس السن ووقعوا جميعهم عليه بأن يكون التصويت على انتخابات رئيس المجلس "علانية" بالمناداة بالإسم .





وقال النائب عبد العزيز الصقعبي، "تشرفت باستضافة اللجنة التنسيقية ومجموعة من نواب الأغلبية البرلمانية في اجتماع تنسيقي قبيل الجلسة الافتتاحية، وأصدر المجتمعون بيانًا يطالبون فيه رئيس السن التزام الحياد وتلاوة طلبات النواب حول آليات التصويت على رئاسة المجلس.



