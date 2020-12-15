هدية مصر للعالم فى 2020 .. متاحف وجوامع ومعابد أثرية جديدة

كنوز تاريخية و حضارية واكتشافات عالمية ، قدمتها مصر فى 2020 هدية للعالم ، لم تتوقف أمام عثرات فيروس كورونا "كوفيد-19" ، الذى أوقف العالم و لم تتوقف انجازات أبهرت البشرية من توابيت و متاحف تزخر بالحضارات المتنوعة مابين: الإسلامية و القبطية و الرومانية و اليونانية والفرعونية.





متاحف أثرت تاريخ العالم بـ مئات التماثيل و التوابيت والايقونات التى تعود مئات وآلاف السنين على مرور الدهر ، يتلهف ملايين السائحين و عشاق التاريخ لزيارتها ، و الخوض فى رحلة عبر تاريخها ، للاستمتاع بحضارة و عظماء الملوك و الحضارات .





وفى اطار ذلك نرصد أبرز ما اهدته مصر للعالم من اكتشافات و متاحف خلال العام الجاري ، لتتكون ايقونة موثقة عما تنجزه ايادي المصريين ، فى أصعب الظروف.





أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار ، عن فتح المتاحف الجديدة فى عام 2020 ، منها " 10 يناير جامع الفتح فى عابدين ، مسجد الامام الشافعي نوفمبر ، المعبد اليهودي بالاسكندرية الياهو هانبي ، 29 فبراير متحف الغردقة ، 5 مارس أول هرم فى العالم هرم زوسر ، 29 يونيه قصر البارون .





قال العناني فى تصريحات صحفية أن 30 أكتوبر متحف شرم الشيخ و كفر الشيخ والمركبات الملكية فى بولاق ، بالاضافة الى افتتاح أول مطعم فى الهرم " ناين بيراميدز لاونج" فى أكتوبر ، متحف المطار ، متحف العاصمة الادارية ، و من المقرر انطلاق موكب المومياوات الملكية ديسمبر الجاري .





ونستعرض فى السطور القادمة أبرز المعلومات عن كل متحف جديد تم افتتاحه فى 2020





«جامع الفتح بـ عابدين»





تم تطوير جامع الفتح الكائن الجزء الشرقي بقصر عابدين بقيمة تقارب 16 مليون جنيه ، ويرجع تاريخ نشأته الى عابدين بك أمير اللواء السلطانى ، و يرجع لعصر الملك فؤاد الأول 1918 ميلاديا ، وتم بناؤه على طراز المساجد العثمانية .





مسجد الامام الشافعي





يقع فى حي الإباجية ، وتم تطويره ليواكب الحداثة والحفاظ على قيمته التاريخية ،ويعود تسميته لصاحبه محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي صاحب ثالث المذاهب الإسلامية.





معبد الياهو هانبي





طور المعبد بعد أن كان مهملا ، والذى يعود الي كنيس النبي الياهو ، و يقع فى شارع النبي دانيال بالاسكندرية ، يضم فى طياته مكتبة تحتوي على قرابة 50 نسخة من كتب التوراة القديمة ، والتى يرجع تاريخها للقرن الخامس عشر .





متحف الغردقة





يقع على مساحة تقارب 10 آلاف متر ،و يعد أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحتوي صالة العرض المتحفي بها على 2000 قطعة اثرية متنوعة ، بالاضافة الى قطع أثرية يعود تاريخها الى العصر الملكي لـ محمد على .





هرم زوسر





بدأت عملية تطويره فى عام 2006 وتوقفت فى 2011 وتم عودة العمل بها مرة اخري 2013 وأعلنت فى 2020 ، ويوصف بأنه أقدم بناء حجري فى العالم ، ويوجد به بئر الدفن والتوابيت الحجرية ، وموقع داخل منطقة سقارة الاثرية .





متحف كفر الشيخ





يحتضن متحف كفر الشيخ قصص وأسرار تاريخ تل العمارنة والعصر الروماني واليوناني والبيزنطى والإسلامي ، كما ستري أسرار الطب و الفلك و الصيدلة و الزراعة والتجارة والصيد فى حياة المصريين القدماء .





متحف شرم الشيخ





سيضم متحف شرم الشيخ قرابة 20 ألف قطعة أثرية متنوعة من الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية ، و ما وصل حتي الان 6 الاف قطعة منهم ، ومن أبرز المعروضات لتابوت ايست إم زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس و معبودة دين مين وحورس بأخميم .





متحف العاصمة الإدارية

يضم متحف العاصمة الإدارية الجديدة ، 550 قطعة قطع أثرية ، تحكي تاريخ طيبة، منف، تل العمارنة، الإسكندرية وتوضح التاريخ الحديث عبر عواصم القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية لتنتهي بالعاصمة الادارية الجديدة.