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وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقى الطالب الفائز في مسابقة "المبتكر الصغير"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:27 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
التقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الطالب العربي عبد الصمد العربي بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ( الصف الأول – تخصص حاسبات ) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لحصولة على المركز الأول على مستوى إدارة حلوان التعليمية بمسابقة " المبتكر الصغير " وذلك بحضور المهندس أسامة عبد العزيز مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية ومدير المدرسة والمشرفة على المشروع.
وأوضح المستشار الإعلامى للوزير المتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر - في بيان اليوم - أن الطالب العربي عبد الصمد العربي قام باختراع جهاز لترشيد استهلاك المياه وفاز من خلاله بالمركز الأول بمسابقة " المبتكر الصغير" وهو ما دفع الوزير" مرسى" للقاء الطالب وتحفيزيه وذلك استعدادًا لمشاركة الطالب باختراعه في اختبار على مستوى المديرية التعليمية بالقاهرة وتحديد يوم 24 ديسمبر الجاري لإجراء الاختبار بمدرسة السلام الإعدادية بنين.
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