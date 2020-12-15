بالتزكية.. أيمن الشيخ رئيسا لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة

عقدت الجمعية العمومية لشعبة النقل الدولي اللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات ترأسها المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة ٢٠٢٠- ٢٠٢١.





أعلن المهندس سامح زكي عن اختيار الجمعية العمومية للشعبة البالغ عددها ١١٤ عضوا عن اختيار ٢١ عضوا لمجلس إدارتها بالتزكية.









واستكمل نائب رئيس غرفة القاهرة جلسة الإجراءات باختيار مجلس إدارة الشعبة هيئة مكتبها بالتزكية أيضا حيث تم اختيار ايمن الشيخ كلايت ثاني مرة رئيسا للشعبة وخالد أديب واشرف شهات نائبان اول وثان واحتفظ الدكتور عمرو السمدوني بمنصب السكرتير العام للشعبة للمرة الثانية علي التوالي.





وطالب زكي، مجلس إدارة الشعبة الجديد بوضع استراتيجية عمل للمرحلة القادمة لخدمة هذا القطاع لرفعها إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية لمعرفة خط سير الشعبة وتحديد خطة عملها مشيرا إلي أن هذا مطلب عام من رئيس الاتحاد لكافة الشعبة التجارية.





من جانبه وجه ايمن الشيخ الشكر والتقدير إلي المهندس إبراهيم العربي علي مجهوداته الواضحة لخدمة القطاعات المختلفة ودعم الشعب بكافة الغرف التجارية بمحافظات مصر بشكل عام ودعمه المستمر لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بصفة خاصة .





وأكد الشيخ ، أنه سيتم وضع إستراتيجية عمل للشعبة علي المستوي القريب والبعيد ورفعها لرئيس الاتحاد العام الغرف التجارية مشددا علي أن قطاع النقل الدولي واللوجستيات له اهمية خاصة علي المستويين المحلي والدولي .

وكما وجه الشيخ شكره للجمعية العمومية ومحبس ومجلس إدارة الشعبة علي الظهور بشكل مشرف اليوم أثناء جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها.