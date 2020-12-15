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تعليم

«شهادة التحول الرقمي» شرطً لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى جلسته التى عقدت اليوم، أن تكون شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا￼ شرطا أساسيًا لمنح الدرجة (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه).

‏أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/7/18 على استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأفاد الدكتور كمال عكاشة، أنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة، بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية، وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج، وتكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميًا.
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