«شهادة التحول الرقمي» شرطً لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى جلسته التى عقدت اليوم، أن تكون شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا￼ شرطا أساسيًا لمنح الدرجة (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه).





‏أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/7/18 على استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.



