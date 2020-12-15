تعنت غير مبرر .. أحمد حسن: الكاف لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، إنه حزين على ما يحدث لـ منتخب مصر للشباب، موضحًا أن لاعبي المنتخب أعمارهم من عمر نجله، ومعظمهم كان يأتى لنجله فى البيت.





وأضاف أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن، الكاف " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل.





وأضاف أن الاتحاد الأفريقي متعنت تجاه منتخب الشباب و على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المساندة والوقوف بجانب لاعبي المنتخب.





وأشار إلى أنه من حق الاتحاد المصري أن يستدعي لاعبين جدد بمنتخب الشباب لاستكمال بطولة شمال أفريقيا بتونس.





ولفت إلى أنه يجب أن يتجاوب الاتحاد الأفريقي لاستبدال اللاعبين المصابين بآخرين فى بطولة شمال أفريقيا.



