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تعنت غير مبرر .. أحمد حسن: الكاف لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:30 م
احمد حسن
احمد حسن
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البهى عمرو
قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، إنه حزين على ما يحدث لـ منتخب مصر للشباب، موضحًا أن لاعبي المنتخب أعمارهم من عمر نجله، ومعظمهم كان يأتى لنجله  فى البيت.

وأضاف أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن، الكاف " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي متعنت تجاه منتخب الشباب و على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المساندة والوقوف بجانب لاعبي المنتخب.

وأشار إلى أنه من حق الاتحاد المصري أن يستدعي لاعبين جدد بمنتخب الشباب لاستكمال بطولة شمال أفريقيا بتونس.

ولفت إلى أنه يجب أن يتجاوب الاتحاد الأفريقي لاستبدال اللاعبين المصابين بآخرين فى بطولة شمال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء.

في سياق آخر كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تواصله مع وزير الطيران لبحث إمكانية تجهيز طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب الشباب من تونس الى القاهرة بعد إصابة ١٧ لاعبا وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا. 

وأكد صبحي في تصريحات لـ صدى البلد أنه يبحث الأمر مع وزير الطيران ووزيرة الصحة لعودة البعثة ودخولهم عزلا صحيا على الفور.

وتوجه منتخب الشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، قبل أن يصدر الكاف قراره باعتبار منتخب الشباب منسحبا في النهاية.

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