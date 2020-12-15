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محافظات

تعليق الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في الجيزة ..غدا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:29 م
امطار
امطار
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محمد الصاحي - أحمد زهران
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية . 

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .

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