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ديني

حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية على اللافتات واللوحات في المعاهد الأزهرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:50 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
دشن قطاع المعاهد الأزهرية، حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجميع المعاهد والمراحل المختلفة.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحملة تتضمن إلقاء في طابور الصباح، ويقوم لجنة من متخصصي اللغة العربية بالمعهد مهمتها مراجعة اللافتات والجداريات واللوحات والمكاتبات، مراجعة لغوية دقيقة  تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.

كما تشكل لجنة دائمة بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد على أن تكون مهمتها المراجعة اللغوية الدقيقة لأي مكاتبات صادرة من كل جهة منها.

موقف طلاب المعاهد من مسابقة العباقرة
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هناك العديد من النماذج الموهوبة والنوابغ بين طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

أضاف عباس، لصدى البلد، أنه سيكون قريبا ظهور لبعض النماذج من المعاهد المختلفة في مسابقة "العباقرة" لطلاب المدارس والجامعات، بعد عمل لقاءات مختلفة مع هؤلاء الطلاب الموهوبين لتأهيلهم للمشاركة في مسابقة العباقرة.

أشار إلى أن هناك بعض الطلاب يشاركون بالفعل في مسابقة العباقرة، ولكن بصورة فردية وليس باسم المعهد التابعين له.

وأوضح، أنه تزامنا مع هذه الفكرة، عقد لقاء مع عدد من الطلاب المتميزين بمنطقة الشرقية الأزهرية، للحوار والمناقشة مع الطلاب والمشرفين، واستمع الي أفكارهم وطموحاتهم ومناقشة مدي إمكانية مشاركتهم في برنامج (العباقرة) بالتليفزيون.

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