ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة: ربيع ياسين لم يصطحب 30 لاعبا إلى تونس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:25 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
Advertisements
محمد رشاد
أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لم يصطحب معه 30 لاعبا إلى تونس، مضيفا أنه لم يتوقع تلك الظروف القهرية.

وقال علي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، الثلاثاء: "كان لدينا الاستعداد للمشاركة بـ14 لاعبا، لكن الاتحاد الإفريقي أصر على تطبيق اللائحة التي تنص على ضرورة وجود 15 لاعبا في القائمة".

وأضاف: "كنا ننتظر أن يتعافى لاعب واحد فقط من كورونا حتى نستطيع استكمال قائمة الـ15 لاعبا، لكن للأسف الشديد نتيجة المسحات الثانية لم تكن سلبية وكانت إيجابية فلم نستطع المشاركة في مباراة ليبيا".

وتابع: "تواصلنا مع سفير مصر في تونس وكان هناك تفاوض بين جميع الأطراف في الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بجانب وزير الشباب والرياضة شخصيًا، وأجرينا مسحة أخرى للاعبين في محاولة لخوض المباراة".

وأكمل: "الاتحاد الإفريقي حدد عدد 20 لاعبا للقائمة بجانب 10 لاعبين إضافيين بسبب ظروف كورونا، لكننا توجهنا إلى تونس بـ28 لاعبا فقط لأننا لم نتوقع تلك الظروف القهرية، وكان ذلك بناء على قرار فني من المدرب ربيع ياسين".

وأكد: "هناك اهتمام كبير بمنتخب الشباب وحصل على عناية كبيرة أكثر من المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، وخضنا عددا كبيرا من المباريات الودية لتجهيز الفريق في عدة معسكرات شبه دائمة في مصر على مدار ثلاثة أعوام".

وواصل: "المنتخب سافر إلى تونس قبل الميعاد وكان هناك قبل كل المنتخبات، وهذا يُحسب لاتحاد الكرة، خاصةً أن ربيع ياسين كانت وجهة نظره يسافر قبل الميعاد بخمسة أيام حتى يغلق على الفريق ويكون اللاعبين في كامل تركيزهم".

وأتم نائب رئيس اتحاد الكرة قائلا: "رئيس البعثة ليس طبيبا حتى يشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للاعبين، رئيس البعثة يتولى الأمور الإدارية والتنظيمية، وهناك فريق طبي مرافق للبعثة مهمته متابعة الإجراءات الاحترازية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل منتخب الشباب

وزير الرياضة: 14 إصابة بـ كورونا بين صفوف منتخب الشباب منها المدير الفني

اتحاد الكرة: منتخب الشباب أصيب بـ كورونا في تونس وننتظر نتيجة المسحة الثانية ..فيديو

أسباب تخلف نائب الجبلاية عن ترؤس بعثة منتخب الشباب في تونس

جهاز الأهلي يطمئن على لاعبيه الشباب فى تونس بعد أزمة كورونا

بعد إصابة 13 لاعبا بـ كورونا .. وزارة الرياضة واتحاد الكرة ينهيان أزمة منتخب الشباب وإعادته إلى القاهرة غدًا

ترشيحاتنا

مصرع شخصين صدمهما قطار بالمنوفية أثناء عبورهما الطريق من مكان غير آمن

بسبب أزمة منتخب الشباب .. قرار صارم من وزير الرياضة

ضربة موجعة في صفوف ليفربول قبل مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي .. تفاصيل

القردة معشوقة المصريين.. قصة السيارة فيات 1100

رحمة حسن تكشف عمرها الحقيقي في عيد ميلادها

طارت لمدة 85 دقيقة.. طائرة الركاب الروسية MС21 تحلق فى أول رحلة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القردة معشوقة المصريين.. قصة السيارة فيات 1100

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة