اتحاد الكرة: ربيع ياسين لم يصطحب 30 لاعبا إلى تونس

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لم يصطحب معه 30 لاعبا إلى تونس، مضيفا أنه لم يتوقع تلك الظروف القهرية.





وقال علي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، الثلاثاء: "كان لدينا الاستعداد للمشاركة بـ14 لاعبا، لكن الاتحاد الإفريقي أصر على تطبيق اللائحة التي تنص على ضرورة وجود 15 لاعبا في القائمة".





وأضاف: "كنا ننتظر أن يتعافى لاعب واحد فقط من كورونا حتى نستطيع استكمال قائمة الـ15 لاعبا، لكن للأسف الشديد نتيجة المسحات الثانية لم تكن سلبية وكانت إيجابية فلم نستطع المشاركة في مباراة ليبيا".





وتابع: "تواصلنا مع سفير مصر في تونس وكان هناك تفاوض بين جميع الأطراف في الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بجانب وزير الشباب والرياضة شخصيًا، وأجرينا مسحة أخرى للاعبين في محاولة لخوض المباراة".





وأكمل: "الاتحاد الإفريقي حدد عدد 20 لاعبا للقائمة بجانب 10 لاعبين إضافيين بسبب ظروف كورونا، لكننا توجهنا إلى تونس بـ28 لاعبا فقط لأننا لم نتوقع تلك الظروف القهرية، وكان ذلك بناء على قرار فني من المدرب ربيع ياسين".





وأكد: "هناك اهتمام كبير بمنتخب الشباب وحصل على عناية كبيرة أكثر من المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، وخضنا عددا كبيرا من المباريات الودية لتجهيز الفريق في عدة معسكرات شبه دائمة في مصر على مدار ثلاثة أعوام".





وواصل: "المنتخب سافر إلى تونس قبل الميعاد وكان هناك قبل كل المنتخبات، وهذا يُحسب لاتحاد الكرة، خاصةً أن ربيع ياسين كانت وجهة نظره يسافر قبل الميعاد بخمسة أيام حتى يغلق على الفريق ويكون اللاعبين في كامل تركيزهم".



