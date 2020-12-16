سيد عبد الحفيظ: الدوري الحالي سيشهد منافسة قوية بين الجميع

توقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يكون الموسم الجاري من الدوري العام قوي جدًا خاصة بعد المستوى المميز للفرق في الجولة الأولى للمسابقة والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي.
وقال "عبد الحفيظ" في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر، أن الجولة الأولى تعكس مدى القوة والندية في مباريات الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعرف جيدا كيف يفصل بين البطولات التي يشارك فيها، وهذا ما يميز الأهلي عن أي فريق آخر وهو الشخصية والتفكير في خلق الدوافع لتحقيق الفوز في جميع البطولات.
من ناحية أخرى أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اتصالات هاتفية بلاعبي منتخب الشباب المتواجدين في تونس للاطمئنان عليهم.