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رياضة

سيد عبد الحفيظ: الدوري الحالي سيشهد منافسة قوية بين الجميع

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:44 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عمرو ابوبكر
توقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يكون الموسم الجاري من الدوري العام قوي جدًا خاصة بعد المستوى المميز للفرق في الجولة الأولى للمسابقة والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر، أن الجولة الأولى تعكس مدى القوة والندية في مباريات الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعرف جيدا كيف يفصل بين البطولات التي يشارك فيها، وهذا ما يميز الأهلي عن أي فريق آخر وهو الشخصية والتفكير في خلق الدوافع لتحقيق الفوز في جميع البطولات.

من ناحية أخرى أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اتصالات هاتفية بلاعبي منتخب الشباب المتواجدين في تونس للاطمئنان عليهم.

واتصل الجهاز الفني هاتفيا باللاعب عربي بدر المتواجد في البعثة للاطمئنان علي حالة اللاعبين بجانب التواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا احتساب نتيجة مباراة مصر وليبيا التي كان مقررا اقامتها أمس لصالح المنتخب الليبي ، وذلك بعد مرور نصف ساعة على موعد بداية المباراة ولم تظهر بعد نتيجة المسحة الإضافية التي أجريت ل 9 لاعبين مصريين أشارت المسحة الأولى لإيجابية حالاتهم.

 جاء القرار بعد اجتماع عقد بين الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب المصري، وممثلو ليبيا وتونس والكاف واللجنة الطبية بالكاف.
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