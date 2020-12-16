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رياضة

عصام سالم: استمرار فرجاني ساسي مطلب شعبي.. وهذه نصيحتي لـ مصطفى محمد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:36 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو ابوبكر
أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك، أن استمرار فرجاني ساسي في صفوف الفريق الأول بالنادي، مطلب شعبي.

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استمرار فرجاني ساسي مطلب شعبي، فهو يريد الاستمرار ويحب الجماهير، وأعتقد أنه سيجدد عقده".

وأكمل: "نصيحتي لمصطفى محمد الاستمرار مع الزمالك حتى الأولمبياد".

من ناحية أخرى، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء في أحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ثم يدخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادًا للمباراة. 

ويُواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز غدًا الخميس على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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