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أخبار العالم

رغم تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن.. ترامب يغرد مجددًا عن التزوير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:16 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعمه حول تزوير الانتخابات الرئاسية، رغم تصويت المجمع الانتخابي رسميا لصالح السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريد على تويتر "استطلاع: 92% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات كانت مزوّرة".

ولم يشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى الجهة التي أعدت الاستطلاع المزعوم، كما لم يكشف مزيدًا من التفاصيل.

وفي تغريدة سابقة قال ترامب "كم هائل من الأدلة على الاحتيال في أصوات الانتخابات لا يزال مستمرا في التدفق بشكل لم يسبق له مثيل في بلادنا".

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن الجمهوري دونالد ترامب مستمر في الإجراءات القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب لن يعلن قبوله نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن غير المرجح أن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

فيما كشفت مصادر مقربة من ترامب عن نيته التراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، رغم عقده مباحثات مكثفة خلال الفترة الماضية لدراسة خوض السباق الرئاسي مجددا.
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