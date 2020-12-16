قفزة حادة في وفيات كورونا بألمانيا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 952 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات.





وأعلنت ألمانيا عن رصد 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليتجاوز إجمالي الحالات 1.36 مليون إصابة، بينهم نحو 23,692 حالة وفاة.





وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشديد إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا حتى 10 يناير أي بعد انتهاء فترة الأعياد.





وأوضحت ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من تفشي عدوى كورونا، مضيفة أنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من الاتصالات الاجتماعية وارتفاع الإصابات.



