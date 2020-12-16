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أخبار العالم

قفزة حادة في وفيات كورونا بألمانيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:22 ص
قفزة حادة في وفيات
قفزة حادة في وفيات كورونا بألمانيا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 952 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات.

وأعلنت ألمانيا عن رصد 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليتجاوز إجمالي الحالات 1.36 مليون إصابة، بينهم نحو 23,692 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشديد إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا حتى 10 يناير أي بعد انتهاء فترة الأعياد.

وأوضحت ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من تفشي عدوى كورونا، مضيفة أنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من الاتصالات الاجتماعية وارتفاع الإصابات.

وأكدت المستشارة الألمانية الاتفاق مع حكومات الولايات على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.
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