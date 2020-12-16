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توك شو

داليا أيمن: بابا نويل شخصية مبهجة.. ولابد من زرع حب مساعدة الآخرين في قلوب أطفالنا.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
داليا أيمن
داليا أيمن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن فكرة مساعدة الآخرين والمحتاجين لابد من غرسها فى قلوب أطفالنا لأنها شيء جميل جدًا، موضحة أن فكرة المساعدة لدى الأطفال دائما مرتبطة بشخصية "بابا نويل".


وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "بابا نويل" رجل مميز جدًا يرتدى الملابس الحمراء وصاحب لحية بيضاء طويلة، اشتهر بفكرة إسعاد الأطفال والمحتاجين بتوزيع الهدايا فى هذا التوقيت من العام.


وأوضحت أن قصة بابا نويل حقيقية تعود للقديس نيكولاس فى القطب الشمالى، وتابعت: "أتمنى لو كانت فكرة بابا نويل حقيقة لنرى فرحة الأطفال والمحتاجين في هذا اليوم".


من جانبها، قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن احتفالات رأس السنة تنتظرها كل الشعوب بجميع فئاتها، منوهة إلى أن أجواء احتفالات رأس السنة فى الشوارع المصرية مبهرة للغاية.



وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأطفال نشأوا على قصة "بابا نويل" رجل المفاجأة وتوزيع الهدايا، مشيرة إلى أن شخصية "سانتا كلوز" خيالية ولكنها تأتي من واقع حقيقى، موضحة أن القديس "نيكولاس" فى القرن الخامس كان دائم المرور على الأطفال والأهالي المحتاجة فى مثل هذا التوقيت من العام  وتوزيع الهدايا عليهم.
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