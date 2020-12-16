داليا أيمن: بابا نويل شخصية مبهجة.. ولابد من زرع حب مساعدة الآخرين في قلوب أطفالنا.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن فكرة مساعدة الآخرين والمحتاجين لابد من غرسها فى قلوب أطفالنا لأنها شيء جميل جدًا، موضحة أن فكرة المساعدة لدى الأطفال دائما مرتبطة بشخصية "بابا نويل".









وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "بابا نويل" رجل مميز جدًا يرتدى الملابس الحمراء وصاحب لحية بيضاء طويلة، اشتهر بفكرة إسعاد الأطفال والمحتاجين بتوزيع الهدايا فى هذا التوقيت من العام.









وأوضحت أن قصة بابا نويل حقيقية تعود للقديس نيكولاس فى القطب الشمالى، وتابعت: "أتمنى لو كانت فكرة بابا نويل حقيقة لنرى فرحة الأطفال والمحتاجين في هذا اليوم".







