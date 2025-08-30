تقارير إفريقية تهاجم إنفانتينو بشأن سلامة المشجعين بأمريكا في كأس العالم

استجوبت وسائل الإعلام الأفريقية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو يوم السبت بشأن سلامة المشجعين وترحيبهم في الولايات المتحدة بكأس العالم 2026.

وسألت وسائل الإعلام الأفريقية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو يوم السبت عما إذا كان مواطنو القارة سيكونون آمنين ومرحب بهم في الولايات المتحدة خلال كأس العالم 2026.

أُبلغ إنفانتينو في مؤتمر صحفي في كينيا أن مشجعي كرة القدم الأفارقة "يشعرون ببعض القلق" بشأن الأحداث الجارية في الولايات المتحدة، وحثّه على ضمان ألا يشعر الزوار الأفارقة للبطولة بأنهم "منبوذون... مواطنون من الدرجة الثانية".

وتم تذكير رئيس الفيفا بأنه التقى مجددًا الأسبوع الماضي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحمل الآن كأس العالم الذهبية في صندوق زجاجي على مكتبه في البيت الأبيض.

وقال مراسل من جنوب أفريقيا، موطن نائب رئيس الفيفا باتريس موتسيبي، الذي جلس بجانب إنفانتينو في فندق فاخر في نيروبي: "سنلعب في بلد لا يشعر فيه بعضنا بالترحيب".

موتسيبي هو صهر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي قام بزيارة متوترة إلى البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي، عندما كرر ترامب مزاعم إدارته الباطلة بشأن تعرض المزارعين البيض للقتل الممنهج في البلاد.



الفرق الأفريقية المشاركة في كأس العالم



ستشارك تسع دول أفريقية على الأقل في تشكيلة كأس العالم المكونة من 48 فريقًا، والتي ستُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في 11 مدينة أمريكية، بالإضافة إلى ثلاث دول في المكسيك واثنان في كندا. ومن المرجح أن تتأهل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول، بصفتهم متصدرين حاليًا لمجموعات التصفيات.



قد يتأهل فريق أفريقي عاشر إلى التصفيات القارية المقررة بعد قرعة البطولة، التي أعلن ترامب وإنفانتينو في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي أنها ستُعقد في واشنطن العاصمة بمركز كينيدي في 5 ديسمبر.

وقال إنفانتينو، الذي مكنته علاقاته الطويلة مع ترامب من الجلوس في قاعة الكابيتول روتوندا لحضور حفل تنصيب الرئيس في يناير: "سيكون الجميع موضع ترحيب في أمريكا الشمالية العام المقبل لحضور كأس العالم".

وقال رئيس الفيفا لمجموعة من وسائل الإعلام الأفريقية: "أعتقد أنه من المهم توضيح هذا الأمر، فهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة".

التذاكر والتأشيرات



تُطرح تذاكر مباريات كأس العالم الـ 104 للبيع في 10 سبتمبر وسط مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن حصول المشجعين على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، التي تفرض حظر سفر وتضع عشرات الدول على قوائم المراقبة. وقد تأهلت إيران بالفعل وستلعب ثلاث مباريات على الأقل في كأس العالم.

قال المراسل الجنوب أفريقي لإنفانتينو وموتسيبي: "أعتقد أن المسؤولية تقع عليكما لضمان ألا تشعر أفريقيا وجميع شعوب العالم الأخرى بالتهميش، وألا يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في عالم تسوده المساواة". لم تتضح هوية المراسل فورًا - فقد بُثّ المؤتمر الصحفي على قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب - لكنه قال إنه من جنوب أفريقيا.

قال أحد المراسلين لإنفانتينو في وقت سابق: "يشعر مشجعو كرة القدم الأفارقة بالقلق قليلاً بشأن ما يحدث في الولايات المتحدة فيما يتعلق بزيادة عدد الأشخاص المقيمين فيها".

أصرّ موتسيبي، رجل الأعمال الملياردير الذي قاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ عام 2021، على أن العمل الخفي مع السلطات الأمريكية قد ضمن الالتزامات بسير كأس العالم بسلاسة.

وأضاف موتسيبي: "نحن واثقون من أننا سنلبي أي متطلبات قد تكون لديهم، وسيكون هناك وصول كافٍ للجماهير الأفريقية في كأس العالم العام المقبل". مع إعلانها حظر السفر في يونيو، وعدت إدارة ترامب بإعفاءات للفرق والمسؤولين القادمين إلى بطولة كرة القدم - ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 - إلا أن آفاق المشجعين أقل وضوحًا.

أكد إنفانتينو أن المشجعين قدموا من 164 دولة إلى كأس العالم للأندية، التي استمرت شهرًا كاملًا واستضافتها 11 مدينة أمريكية في يونيو ويوليو، "دون أي مشاكل بالطبع" فيما يتعلق بالتأشيرات.

وقال إنفانتينو، الذي أبلغه ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الفيفا ما كان ليتمكن من تنظيم مباريات كأس العالم في لوس أنجلوس العام المقبل لولا إرسال الرئيس قوات إلى المدينة هذا الشهر: "العالم بحاجة إلى مناسبات للوحدة". ومن المقرر إقامة ثماني مباريات في ملعب سوفي في إنجلوود، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في 12 يونيو.

واختتم إنفانتينو في كينيا: "كونوا إيجابيين، سترون احتفالًا رائعًا بأعظم كأس عالم لكرة القدم على الإطلاق".