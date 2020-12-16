ربع مليون حالة في 24 ساعة.. أمريكا تسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، قفزة قياسية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقد أظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت نحو ربع مليون إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في حصيلة يومية قياسية جديدة.





وأظهرت بيانات الجامعة التي تعد مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة " كوفيد-19 " أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس.





كما أشارت بيانات الجامعة إلى أنه قد تم تسجيل 2706 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أكدت أن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" آمن وفعال، مما يمهد الطريق للإعلان عن موافقة للاستخدام الطارئ له ، الأسبوع الجاري.





وقالت الإدارة الأمريكية في بيان مقتضب: "لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام اللقاح على نحو طارئ".





جاء ذلك قبل اجتماع مرتقب لخبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول إعلان الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي بلغت فعاليته 94%.



