برلمانى: مستقبل وطن أعاد الاعتبار للتجربة الحزبية فى مصر مرة أخرى





قال النائب عاطف مغاورى ، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن تمثيل الأحزاب فى برلمان 2020 كان أكثر من تمثيلهم فى برلمان 2015 ، خاصه فى ظل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى نصف بالنظام الفردى ونصف بنظام القائمة.





وأشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأحزاب التى تم اختيارها فى القائمة الوطنية من أجل مصر جاء بناء على تحالف انتخابى وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية ، والتى ضمنت تمثيل 12 حزبا سياسيا فى القوائم الانتخابية.





وأكد عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أنه يحسب لحزب مستقبل وطن تجميع الأحزاب السياسية من خلال تحالف انتخابى لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ، مشيرا إلى أن القائمة التى قادها حزب مستقبل وطن سواء كانت فى انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ أعادت الاعتبار للتجربة الحزبية فى مصر مرة أخرى.





وأوضح أن برلمان عام 2020 شهد تمثيل حزب واسع على حساب النواب المستقلين ، وذلك فى ظل توسيع مشاركة الأحزاب داخل القوائم ، مشيرا إلى أن ظاهرة النواب المستقلين كانت مسيطرة على المشهد السياسى فى برلمان عام 2015.





وقال أنه راضى تماما عن تعيينات مجلس الشيوخ ، والتى راعت وجود تنوع سياسي من المهنيين والحزبيين و شخصيات نقابية ذات طابع سياسى.





وتابع : بالنسبة للمعارضة كان لها تمثيل فى برلمان 2015 من خلال تكتل "25 -30" والذى كان له ما له وعليه ما عليه ، أما فى برلمان 2020 فأننى أرى أنه سيشهد وجود ننوع حزبى يخلق تحالفات وتربيطات على ضوء القضايا المطروحة ، وسيكون من حق كل حزب فى البرلمان أن يعارض.





واختتم: الدولة المصرية نجحت فى إجراء إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ ، فى ظل جائحة كورونا ، حيث تحدت الدولة هذه الأزمة بكل اقتدار واستطاعت الإنتهاء من الاستحقاق الدستورى.